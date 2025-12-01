В Театре на Малой Ордынке прошла премьера спектакля Розовое платье

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Культура

В Театре на Малой Ордынке с успехом прошла премьера спектакля "Розовое платье".

Сцена из спектакля Театра на Малой Ордынке Розовое платье
Фото: Пресс-служба Театра на Малой Ордынке
Сцена из спектакля Театра на Малой Ордынке Розовое платье

Постановка Эдуарда Боякова по пьесе Наталии Мошиной — нетривиальный и даже шокирующий взгляд на мир героев Чехова. Пьесу Мошиной можно было бы назвать "Три сестры. Тридцать лет спустя". Главная героиня спектакля — Наталья Ивановна, невестка сестер Прозоровых, пережила не только самого Чехова, но большинство его персонажей. Мы встречаемся с героиней в начале 30-х годов и погружаемся в классический сюжет с неожиданной стороны.

Как в это бывает в психологическом триллере, зрители с изумлением обнаруживают, что все события известной со школьной скамьи пьесы, могут быть истолкованы с диаметрально противоположным смыслом. И "небожительницы" сестры Прозоровы оказываются высокомерными эгоистками. А "пошлая мещанка" Наташа — настоящей женщиной, красивой и сильной .

Эдуард Бояков, художественный руководитель театра, режиссер-постановщик спектакля:

Автор пьесы современный драматург Наталия Мошина не придумала эту версию, не навязала ее зрителю вопреки чеховской драматургии. Сам Чехов дал в своем тексте подсказки, из которых проросла история Наташи — единственной живой женщине в этом материале. В отличие от пустоцветов — Ольги, Маши и Ирины — она умеет любить. Она — мать двоих детей. Чехов не случайно сделал трех сестер бездетными. Несмотря на то, что они все время рассуждают о грядущем, будущего у них нет. А Наташа — жива, она — витальна, она — олицетворение одного из типов русской женщины.

Актриса Ирина Линдт создает сильный образ главной героини, в которой сила характера и фантастическое женское обаяние сочетаются с самоиронией и способностью к выживанию в самых страшных предлагаемых обстоятельствах. Преображение героини, которая предстает перед зрителями то старухой-уборщицей, то юной очаровательной барышней, демонстрирует талант и мастерство актрисы.

Вместе с Эдуардом Бояковым над спектаклем работал молодой режиссер Даниил Исаков:

Чехов в своих пьесах создал узнаваемые образы, архетипы. И именно с ними работает современный драматург Наталия Мошина, которая перекидывает мостики от типического героя к современному живому человеку. Женщины сочувствуют Наташе, которая выстояла в невероятных перипетиях первой трети ХХ века. Узнаваемы и мужские персонажи — Андрей, художник, мечтатель, Протопопов, прагматик, деловой человек, для которого важен материальный базис. И это находит отклик в сердцах зрителей.

Ирина Линд солирует в окружении прекрасного актерского ансамбля — Григорий Архипов (Андрей), Николай Симбирцев (Протопопов), Денис Светличный (Вершинин), Полина Каменёва (Маша), Мария Васильева (Ирина), Ксения Мишанина (Ольга).

Мир Чехова обнаруживает близость к сегодняшнему дню. И оглядываясь на этот мир сегодня, мы получаем ответы на вечные чеховские вопросы: зачем живем? Зачем страдаем?

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
