Книжные предпочтения основательницы Wildberries: как литература помогла построить империю

Татьяна Ким назвала книги, повлиявшие на её бизнес

Основательница Wildberries Татьяна Ким рассказала о книгах, повлиявших на её предпринимательское мышление. В список вошли работы по бизнесу и финансовой грамотности.

Фото: commons.wikimedia.org by РосБизнесКонсалтинг, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Татьяна Ким

Среди ключевых изданий Ким выделила "Богатый папа, бедный папа" Роберта Кийосаки. Эта книга помогла ей пересмотреть подход к деньгам и созданию собственного дела.

"С этой книгой я, можно сказать, поменяла своё мышление о деньгах и, возможно, впервые задумалась о том, что нужно создавать свой бизнес, а не работать на кого‑то", — пояснила основательница Wildberries в интервью РБК.

Также в список вошли "Маркетинговые войны" Джека Траута и "От хорошего к великому" Джима Коллинза.

Ким возглавляет рейтинг богатейших женщин России с состоянием 7,1 млрд долларов по оценке Forbes.

Интересно, что сам Кийосаки недавно сообщил о долге в 1,2 млрд долларов. Предприниматель прокомментировал эту ситуацию как пример перераспределения финансовых рисков.