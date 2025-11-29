Книжные предпочтения основательницы Wildberries: как литература помогла построить империю

Основательница Wildberries Татьяна Ким рассказала о книгах, повлиявших на её предпринимательское мышление. В список вошли работы по бизнесу и финансовой грамотности.
Среди ключевых изданий Ким выделила "Богатый папа, бедный папа" Роберта Кийосаки. Эта книга помогла ей пересмотреть подход к деньгам и созданию собственного дела.
"С этой книгой я, можно сказать, поменяла своё мышление о деньгах и, возможно, впервые задумалась о том, что нужно создавать свой бизнес, а не работать на кого‑то", — пояснила основательница Wildberries в интервью РБК.
Также в список вошли "Маркетинговые войны" Джека Траута и "От хорошего к великому" Джима Коллинза.
Ким возглавляет рейтинг богатейших женщин России с состоянием 7,1 млрд долларов по оценке Forbes.
Интересно, что сам Кийосаки недавно сообщил о долге в 1,2 млрд долларов. Предприниматель прокомментировал эту ситуацию как пример перераспределения финансовых рисков.
Современным турбодвигателям давно не нужны старые ритуалы, но полностью игнорировать тепловые режимы всё же нельзя. Разбираемся, как ухаживать за турбиной без мифов и лишних движений.