Театр МОСТ завоевал "бронзу" международного форума "Золотой Витязь"

Театр МОСТ стал лауреатом XXIII Международного театрального форума "Золотой Витязь".

Фото: Пресс-служба театра МОСТ Сцена из спектакля театра МОСТ

Выбор спектаклей для конкурса не был случайным. "ГУДОК!" Евгения Славутина и "Дни Турбиных" Георгия Долмазяна наиболее полно отражают творческий стиль МОСТа, где историческая правда сочетается с художественным обобщением.

В конкурсной программе форума, проходившего с 9 по 24 ноября, участвовало 33 спектакля. В итоге постановка основателя "МОСТа" удостоилась бронзовой награды. Коллектив театра отмечен специальным призом "за особый почерк и работу с молодёжью".

"Эта победа — знак того, что нам удалось создать постановки, достойные внимания профессионалов и зрителей, — отметила руководитель театра Ирина Большакова. — Для нашей молодёжной труппы такая оценка особенно важна — она даёт силы для дальнейшего развития".

Особый успех у жюри и зрителей имел спектакль "ГУДОК!" — история о легендарной редакции газеты "Гудок", где в 1920-е годы работали будущие классики литературы.

"Судьба этих молодых писателей из Одессы, ставших родоначальниками советской литературы, не может не поражать, — сказал режиссёр Евгений Славутин. — Нам хотелось передать энергию того времени, и, судя по зрительскому отклику, это получилось. На "ГУДОК!" зрители записываются заранее, что для нас лучшая награда".

Спектакль, где действие движется подобно карусели, насыщен юмором, музыкой и поэзией, позволяя зрителю заглянуть в творческую лабораторию великих писателей.

Победа в "Золотом Витязе" подтверждает высокий уровень Театра МОСТ и верность его творческого курса.

Ближашие показы спектакля "ГУДОК!": 27 января, а также 11, 12 февраля