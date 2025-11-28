Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сильное приземление на пятку увеличивает нагрузку на колени по данным тренеров
У главы офиса Зеленского Ермака прошли обыски
Обои требуют меньше подготовки, чем покраска стен— Better Homes & Gardens
Слоны избегают мест с запахом феромонов пчел — Current Biology
Возраст наскальной живописи в стиле реки Пекос достиг 6000 лет — профессор Бойд
Джеймс Кэмерон раскритиковал допуск фильмов Netflix к "Оскару"
Николь Кидман выпустит мемуары о Голливуде и личной жизни
После снегопада важно защитить деревья от грызунов
Работодателей обяжут отвечать за каждого мигранта — депутат Водолацкий

Театр МОСТ завоевал "бронзу" международного форума "Золотой Витязь"

1:59
Культура

Театр МОСТ стал лауреатом XXIII Международного театрального форума "Золотой Витязь".

Сцена из спектакля театра МОСТ
Фото: Пресс-служба театра МОСТ
Сцена из спектакля театра МОСТ

Выбор спектаклей для конкурса не был случайным. "ГУДОК!" Евгения Славутина и "Дни Турбиных" Георгия Долмазяна наиболее полно отражают творческий стиль МОСТа, где историческая правда сочетается с художественным обобщением.

В конкурсной программе форума, проходившего с 9 по 24 ноября, участвовало 33 спектакля. В итоге постановка основателя "МОСТа" удостоилась бронзовой награды. Коллектив театра отмечен специальным призом "за особый почерк и работу с молодёжью".

"Эта победа — знак того, что нам удалось создать постановки, достойные внимания профессионалов и зрителей, — отметила руководитель театра Ирина Большакова. — Для нашей молодёжной труппы такая оценка особенно важна — она даёт силы для дальнейшего развития".

Особый успех у жюри и зрителей имел спектакль "ГУДОК!" — история о легендарной редакции газеты "Гудок", где в 1920-е годы работали будущие классики литературы.

"Судьба этих молодых писателей из Одессы, ставших родоначальниками советской литературы, не может не поражать, — сказал режиссёр Евгений Славутин. — Нам хотелось передать энергию того времени, и, судя по зрительскому отклику, это получилось. На "ГУДОК!" зрители записываются заранее, что для нас лучшая награда".

Спектакль, где действие движется подобно карусели, насыщен юмором, музыкой и поэзией, позволяя зрителю заглянуть в творческую лабораторию великих писателей.

Победа в "Золотом Витязе" подтверждает высокий уровень Театра МОСТ и верность его творческого курса.

Ближашие показы спектакля "ГУДОК!": 27 января, а также 11, 12 февраля

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Домашние животные
Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Завод Tenet в Калуге выпустил 30-тысячный автомобиль по данным компании
Авто
Завод Tenet в Калуге выпустил 30-тысячный автомобиль по данным компании
Плёнка от влаги и герметичные швы помогают утеплить балкон
Недвижимость
Плёнка от влаги и герметичные швы помогают утеплить балкон
Популярное
Мир будет съеден заживо за пару месяцев: вот что сдерживает 500 миллионов тонн голодных вредителей

Учёные обновили оценки того, сколько насекомых ежегодно съедают птицы. Новые данные показывают масштабы природного механизма, от которого зависит устойчивость экосистем.

Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот
Солнце сорвалось с цепи: в космос ушло нечто, превышающее Землю в десятки раз
Короткий световой день замедляет рост комнатных растений зимой Валерия Жемчугова Испытания ГАЗ М-73 выявили проблемы герметизации моторного отсека Сергей Милешкин Вор картины Рембрандта вернул её в обмен на срок — следователь Энтони Аморе Игорь Буккер
Секрет прочности Tenet раскрыт: в России нашли способ защитить кузов от всего, кроме зависти
Тьма океана раскрыла невозможное: открытие в бездне ставит под сомнение основы происхождения жизни
Плюшевые игрушки со стальными челюстями: 11 пород собак, которые могут раздавить кость одним укусом
Плюшевые игрушки со стальными челюстями: 11 пород собак, которые могут раздавить кость одним укусом
Последние материалы
Театр МОСТ завоевал "бронзу" международного форума "Золотой Витязь"
Работодателей обяжут отвечать за каждого мигранта — депутат Водолацкий
Сон на боку, питьё через соломинку и отсутствие SPF приводят к морщинам — Marianne
Музыка Высоцкого и Толстой в одном спектакле: как это возможно?
Lada начала выпуск подушек сидений для Vesta и Aura — автозавод
"Скотный двор" Юрия Грымова: спектакль о людях и природе их поступков
Матери дают сыновьям больше из-за сильной привязанности — психолог Мухина
Жаркое из утки готовят при 180 °C за 45–50 минут, по данным кулинаров
В Новосибирске считают потери из-за закрытия киосков и павильонов — минэкономразвития
Ольга Бузова сыграет саму себя в новом фильме про крах бизнеса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.