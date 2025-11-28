Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия подготовила болезненные контрмеры для ЕС — политолог Адилова
Турпоток в Якутию вырос за последние годы по данным замминистра Максима Карбушева
Сильное приземление на пятку увеличивает нагрузку на колени по данным тренеров
У главы офиса Зеленского Ермака прошли обыски
Обои требуют меньше подготовки, чем покраска стен— Better Homes & Gardens
Слоны избегают мест с запахом феромонов пчел — Current Biology
Возраст наскальной живописи в стиле реки Пекос достиг 6000 лет — профессор Бойд
Театр МОСТ завоевал "бронзу" международного форума "Золотой Витязь"
Джеймс Кэмерон раскритиковал допуск фильмов Netflix к "Оскару"

Музыка Высоцкого и Толстой в одном спектакле: как это возможно?

1:11
Культура

7 декабря, в воскресенье, в 18:00 в Московском молодежном театре под руководством Вячеслава Спесивцева в рамках проекта "Пушкинская карта" покажут спектакль "Война и мир".

Сцена из спектакля Московского молодежного театра Война и мир
Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра
Сцена из спектакля Московского молодежного театра Война и мир

Вячеслав Спесивцев в своей постановке соединил текст Льва Толстого и песни Владимира Высоцкого, и это у него получилось. Глубокие, философские тексты Толстого и песни Высоцкого доносят до умов и сердец молодежи смысл великого произведения, а усиливается этот эффект в интерактивном участии зала и событиях на сцене. Благодаря песням Высоцкого расставлены акценты и фокусируется внимание зрителей на понимании Романа Л. Н. Толстого.

Спесивцев умудрился вместить в полтора часа всю суть романа — и батальные сцены, и балы, и любовные искания Наташи Ростовой, которая в конце спектакля становится многодетной матерью.

"Война и мир" стал спектаклем-уроком уникального театрально-образовательного проекта "Классика в классе".

Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут

12+

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Домашние животные
Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
Домашние животные
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
Популярное
Мир будет съеден заживо за пару месяцев: вот что сдерживает 500 миллионов тонн голодных вредителей

Учёные обновили оценки того, сколько насекомых ежегодно съедают птицы. Новые данные показывают масштабы природного механизма, от которого зависит устойчивость экосистем.

Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот
Солнце сорвалось с цепи: в космос ушло нечто, превышающее Землю в десятки раз
Короткий световой день замедляет рост комнатных растений зимой Валерия Жемчугова Испытания ГАЗ М-73 выявили проблемы герметизации моторного отсека Сергей Милешкин Вор картины Рембрандта вернул её в обмен на срок — следователь Энтони Аморе Игорь Буккер
Секрет прочности Tenet раскрыт: в России нашли способ защитить кузов от всего, кроме зависти
Тьма океана раскрыла невозможное: открытие в бездне ставит под сомнение основы происхождения жизни
Плюшевые игрушки со стальными челюстями: 11 пород собак, которые могут раздавить кость одним укусом
Плюшевые игрушки со стальными челюстями: 11 пород собак, которые могут раздавить кость одним укусом
Последние материалы
Театр МОСТ завоевал "бронзу" международного форума "Золотой Витязь"
Работодателей обяжут отвечать за каждого мигранта — депутат Водолацкий
Сон на боку, питьё через соломинку и отсутствие SPF приводят к морщинам — Marianne
Музыка Высоцкого и Толстой в одном спектакле: как это возможно?
Lada начала выпуск подушек сидений для Vesta и Aura — автозавод
"Скотный двор" Юрия Грымова: спектакль о людях и природе их поступков
Матери дают сыновьям больше из-за сильной привязанности — психолог Мухина
Жаркое из утки готовят при 180 °C за 45–50 минут, по данным кулинаров
В Новосибирске считают потери из-за закрытия киосков и павильонов — минэкономразвития
Ольга Бузова сыграет саму себя в новом фильме про крах бизнеса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.