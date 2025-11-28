Музыка Высоцкого и Толстой в одном спектакле: как это возможно?

1:11 Your browser does not support the audio element. Культура

7 декабря, в воскресенье, в 18:00 в Московском молодежном театре под руководством Вячеслава Спесивцева в рамках проекта "Пушкинская карта" покажут спектакль "Война и мир".

Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра Сцена из спектакля Московского молодежного театра Война и мир

Вячеслав Спесивцев в своей постановке соединил текст Льва Толстого и песни Владимира Высоцкого, и это у него получилось. Глубокие, философские тексты Толстого и песни Высоцкого доносят до умов и сердец молодежи смысл великого произведения, а усиливается этот эффект в интерактивном участии зала и событиях на сцене. Благодаря песням Высоцкого расставлены акценты и фокусируется внимание зрителей на понимании Романа Л. Н. Толстого.

Спесивцев умудрился вместить в полтора часа всю суть романа — и батальные сцены, и балы, и любовные искания Наташи Ростовой, которая в конце спектакля становится многодетной матерью.

"Война и мир" стал спектаклем-уроком уникального театрально-образовательного проекта "Классика в классе".

Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут

12+