"Скотный двор" Юрия Грымова: спектакль о людях и природе их поступков

1:56
Культура

"Звери всех народов мира, всех загонов и полей,
Созывает моя лира вас для счастья новых дней…"
Д. Оруэлл

Сцена из спектакля театра Модерн Скотный двор
Фото: Пресс-служба театра Модерн
Сцена из спектакля театра Модерн Скотный двор

5 и 13 декабря в театре "Модерн" состоится спектакль Юрия Грымова "Скотный двор". Второй сезон это один из главных хитов театра, лидер продаж.

В основе сюжета антиутопия Джорджа Оруэлла о бунте на животноводческой ферме, о восстании скота против человека, становлении тирании и гибельных последствиях "скотократии". Автор пьесы — Марина Сулчани.

Главные герои постановки — звери, но спектакль Грымова исключительно о людях, о природе их поступков, о том, как легко скатиться до животных инстинктов и как сложно порою оставаться Человеком.

"Мы приходим в этот мир млекопитающими. Только культура, религия и образование позволяют нам стать Человеком. Наша задача как людей — разумно распорядиться тем, что дала нам природа", — говорит Юрий Грымов.

По словам режиссера, перед актерами стоит непростая задача — сыграть животных с их индивидуальными повадками и характерами. Властные и жестокие боровы, глупые овцы, трусливая коза, сильные, но ведомые кони — что их всех объединяет? Только страх и еда.

"Скотный двор" — спектакль-притча. Для режиссера это прежде всего антиреволюционный манифест, высказывание о том, к чему ведет деспотия и насилие. Только эволюционным путем возможно движение вперед.

Режиссер-постановщик Юрий Грымов.

В главных ролях:

  • Александр Колесников,
  • Александр Борисов,
  • Александр Сериков,
  • Вильдан Фасхутдинов,
  • Надежда Меньшова,
  • Денис Игнатов,
  • Юрий Анпилогов,
  • Мария Кондратова,
  • Вадим Пинский

и др.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
"Скотный двор" Юрия Грымова: спектакль о людях и природе их поступков
