В Москве прошло заседание оргкомитета 125-летия Шолохова — правительство РФ

125-летие Михаила Шолохова уже сейчас превращается в событие национального масштаба — не просто юбилей, а большой культурный проект, способный изменить регионы Верхнего Дона и вывести их в новый туристический контур России.
Первое заседание оргкомитета по подготовке к юбилею прошло в Москве под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. Сам факт, что празднование получил федеральный статус, закрепляет отношение государства к наследию писателя как к общему культурному фундаменту.
Президент дал поручение сформировать оргкомитет ещё в феврале, подтвердив: творчество Шолохова — значимая часть культурного кода не только Дона, но и всей страны.
Из-за трагических событий в Таганроге губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю пришлось прервать командировку и не участвовать в заседании оргкомитета лично. Однако, как подчеркнул глава региона, он полностью поддерживает все принятые решения.
Как отметил Юрий Слюсарь в своём канале Max, подготовка уже идёт:
Особую роль в программе Татьяна Голикова отвела выставке "Шолохов. 100 лет в мировой культуре", которую готовят совместно Государственный исторический музей, Русский музей, РОСИЗО и ИМЛИ РАН.
Параллельно с федеральной повесткой в станице Вешенской прошло совещание под председательством Юрия Слюсаря. Там губернатор предложил масштабный региональный проект, который объединит туристические, гастрономические и культурные направления под одним брендом — "Верхний Дон".
"Шолоховские места должны стать основой проекта "Верхний Дон”. Это настоящая сокровищница традиций. Туристы должны иметь возможность посетить не одну точку, а сразу несколько — это мировой опыт", — заявил Юрий Слюсарь.
Заместителю губернатора Андрею Фатееву поручено подготовить концепцию. Её фундаментом станут именно юбилейные проекты 2030 года.
Уже формируется подробный план, который включает:
Музей-заповедник готовит обновлённую экспозиционную программу, а регион делает ставку на молодых: школьные конкурсы "Наш Шолохов", выездные литературные проекты, инициативы в казачьих кадетских корпусах. Полный перечень подготовительных мероприятий размещён на сайте Правительства РФ.
Среди предложений — включить произведения Шолохова в обязательную школьную программу.
Большой блок работы связан с развитием территорий. В план уже заложены:
В ходе рабочей поездки губернатор возложил цветы к могильному камню писателя, осмотрел обновляемые экспозиции и посетил краеведческие музеи Вешенской и Казанской.
Для популяризации творчества Шолохова регион и федеральные учреждения уже прорабатывают:
Главная цель остаётся неизменной — передать наследие писателя новым поколениям.
"Сохранять наследие Шолохова — наш долг", — подчеркнул Юрий Слюсарь.
