Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Капсулы повышают эффективность посудомоечной машины — AspenClean
Netflix упал во время премьеры 5 сезона "Очень странных дел"
Переломные точки мозга выявлены в 9, 32, 66 и 83 года — исследователи
Митя Фомин рассказал о требованиях к организаторам концертов
Литопсы сформировали новые листья после линьки
Форсированный старт оживил двигатель при нулевом заряде АКБ
Вот как нужно хранить имбирь, чтобы он не терял аромат и жгучесть — диетологи
Певец Илья Гуров пристыдил уволенных танцоров Татьяны Булановой
Экспорт дизеля может возобновиться в ближайшее время — ЦЦИ

В Москве прошло заседание оргкомитета 125-летия Шолохова — правительство РФ

4:17
Культура

125-летие Михаила Шолохова уже сейчас превращается в событие национального масштаба — не просто юбилей, а большой культурный проект, способный изменить регионы Верхнего Дона и вывести их в новый туристический контур России.

Первое заседание оргкомитета по подготовке к юбилею Михаила Шолохова
Фото: Пресс-служба Администрации Ростовской области
Первое заседание оргкомитета по подготовке к юбилею Михаила Шолохова

Первое заседание оргкомитета по подготовке к юбилею прошло в Москве под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. Сам факт, что празднование получил федеральный статус, закрепляет отношение государства к наследию писателя как к общему культурному фундаменту.

Президент дал поручение сформировать оргкомитет ещё в феврале, подтвердив: творчество Шолохова — значимая часть культурного кода не только Дона, но и всей страны.

Из-за трагических событий в Таганроге губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю пришлось прервать командировку и не участвовать в заседании оргкомитета лично. Однако, как подчеркнул глава региона, он полностью поддерживает все принятые решения.

Как отметил Юрий Слюсарь в своём канале Max, подготовка уже идёт:

  • составлен федеральный план из 64 мероприятий;
  • Ростовская область реализует 11 проектов;
  • создан региональный штаб;
  • начата работа по развитию инфраструктуры Шолоховского и Боковского районов.

Особую роль в программе Татьяна Голикова отвела выставке "Шолохов. 100 лет в мировой культуре", которую готовят совместно Государственный исторический музей, Русский музей, РОСИЗО и ИМЛИ РАН.

Параллельно с федеральной повесткой в станице Вешенской прошло совещание под председательством Юрия Слюсаря. Там губернатор предложил масштабный региональный проект, который объединит туристические, гастрономические и культурные направления под одним брендом — "Верхний Дон".

"Шолоховские места должны стать основой проекта "Верхний Дон”. Это настоящая сокровищница традиций. Туристы должны иметь возможность посетить не одну точку, а сразу несколько — это мировой опыт", — заявил Юрий Слюсарь.

Заместителю губернатора Андрею Фатееву поручено подготовить концепцию. Её фундаментом станут именно юбилейные проекты 2030 года.

Какой будет программа к 125-летию Шолохова

Уже формируется подробный план, который включает:

  • фестивали и событийные мероприятия, включая традиционную "Шолоховскую весну";
  • творческие конкурсы и слёты;
  • новые выставочные проекты;
  • гастроли казачьих и театральных коллективов;
  • премьеру биографического спектакля Ростовского драмтеатра им. М. Горького.

Музей-заповедник готовит обновлённую экспозиционную программу, а регион делает ставку на молодых: школьные конкурсы "Наш Шолохов", выездные литературные проекты, инициативы в казачьих кадетских корпусах. Полный перечень подготовительных мероприятий размещён на сайте Правительства РФ.

Среди предложений — включить произведения Шолохова в обязательную школьную программу.

Инфраструктура: условия для нового туристического маршрута

Большой блок работы связан с развитием территорий. В план уже заложены:

  • обновление набережной;
  • подготовка дорожной и гостиничной инфраструктуры;
  • установка навигации на трассе М-4 "Дон";
  • масштабная реставрация объектов музея-заповедника — народного дома, старого дома Шолохова, здания гимназии, усадьбы в станице Каргинской.

В ходе рабочей поездки губернатор возложил цветы к могильному камню писателя, осмотрел обновляемые экспозиции и посетил краеведческие музеи Вешенской и Казанской.

Для популяризации творчества Шолохова регион и федеральные учреждения уже прорабатывают:

  • создание полнометражного фильма;
  • участие в грантовых конкурсах;
  • проведение спортивных и экологических событий на Дону.

Главная цель остаётся неизменной — передать наследие писателя новым поколениям.

"Сохранять наследие Шолохова — наш долг", — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Во Франции найден клад на $800 тысяч — Popular Mechanics
Наука и техника
Во Франции найден клад на $800 тысяч — Popular Mechanics
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Домашние животные
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Популярное
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Паника на Титанике: Вайдель из АдГ предлагает вернуть в Германию российский газ
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
Экстремальные диеты вредят здоровью в декабре — психолог Наталья Филиппова Валерия Жемчугова Инверсионные следы усиливают климатический эффект полётов Александр Приходько Трамп лично вмешивается в выборы в благополучном Гондурасе с целью смены власти Любовь Степушова
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот
Мороз сильнее мотора: реальное время прогрева зимой оказалось совсем не таким, как думают водители
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
Последние материалы
Экспорт дизеля может возобновиться в ближайшее время — ЦЦИ
Испания включила Иос в список популярных направлений — Viajar
Контакт с кошкой снижает уровень гормона кортизола — исследователи
Плотные кремы и масла лучше удерживают влагу зимой — косметолог Давыдова
Российские водители портят вариаторы резкими стартами по данным автосервиса
Чума Юстиниана в 541 году уносила десятки тысяч жизней в неделю — Маккормик
Слабощелочная почва и дренаж улучшают цветение морозника —ботаник Петров
Быстрая обработка в маринаде и обжарка важны для отбивных — шеф-повара
Адвокат Жорин объяснил последствия условного срока Тарасовой
Инвестиции в себя зависят от личных потребностей человека — финансист Никитина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.