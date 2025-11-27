В Москве прошло заседание оргкомитета 125-летия Шолохова — правительство РФ

125-летие Михаила Шолохова уже сейчас превращается в событие национального масштаба — не просто юбилей, а большой культурный проект, способный изменить регионы Верхнего Дона и вывести их в новый туристический контур России.

Фото: Пресс-служба Администрации Ростовской области Первое заседание оргкомитета по подготовке к юбилею Михаила Шолохова

Первое заседание оргкомитета по подготовке к юбилею прошло в Москве под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. Сам факт, что празднование получил федеральный статус, закрепляет отношение государства к наследию писателя как к общему культурному фундаменту.

Президент дал поручение сформировать оргкомитет ещё в феврале, подтвердив: творчество Шолохова — значимая часть культурного кода не только Дона, но и всей страны.

Из-за трагических событий в Таганроге губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю пришлось прервать командировку и не участвовать в заседании оргкомитета лично. Однако, как подчеркнул глава региона, он полностью поддерживает все принятые решения.

Как отметил Юрий Слюсарь в своём канале Max, подготовка уже идёт:

составлен федеральный план из 64 мероприятий;

из 64 мероприятий; Ростовская область реализует 11 проектов ;

; создан региональный штаб ;

; начата работа по развитию инфраструктуры Шолоховского и Боковского районов.

Особую роль в программе Татьяна Голикова отвела выставке "Шолохов. 100 лет в мировой культуре", которую готовят совместно Государственный исторический музей, Русский музей, РОСИЗО и ИМЛИ РАН.

Параллельно с федеральной повесткой в станице Вешенской прошло совещание под председательством Юрия Слюсаря. Там губернатор предложил масштабный региональный проект, который объединит туристические, гастрономические и культурные направления под одним брендом — "Верхний Дон".

"Шолоховские места должны стать основой проекта "Верхний Дон”. Это настоящая сокровищница традиций. Туристы должны иметь возможность посетить не одну точку, а сразу несколько — это мировой опыт", — заявил Юрий Слюсарь.

Заместителю губернатора Андрею Фатееву поручено подготовить концепцию. Её фундаментом станут именно юбилейные проекты 2030 года.

Какой будет программа к 125-летию Шолохова

Уже формируется подробный план, который включает:

фестивали и событийные мероприятия, включая традиционную "Шолоховскую весну" ;

; творческие конкурсы и слёты;

новые выставочные проекты;

гастроли казачьих и театральных коллективов;

премьеру биографического спектакля Ростовского драмтеатра им. М. Горького.

Музей-заповедник готовит обновлённую экспозиционную программу, а регион делает ставку на молодых: школьные конкурсы "Наш Шолохов", выездные литературные проекты, инициативы в казачьих кадетских корпусах. Полный перечень подготовительных мероприятий размещён на сайте Правительства РФ.

Среди предложений — включить произведения Шолохова в обязательную школьную программу.

Инфраструктура: условия для нового туристического маршрута

Большой блок работы связан с развитием территорий. В план уже заложены:

обновление набережной;

подготовка дорожной и гостиничной инфраструктуры;

установка навигации на трассе М-4 "Дон";

масштабная реставрация объектов музея-заповедника — народного дома, старого дома Шолохова, здания гимназии, усадьбы в станице Каргинской.

В ходе рабочей поездки губернатор возложил цветы к могильному камню писателя, осмотрел обновляемые экспозиции и посетил краеведческие музеи Вешенской и Казанской.

Для популяризации творчества Шолохова регион и федеральные учреждения уже прорабатывают:

создание полнометражного фильма;

участие в грантовых конкурсах;

проведение спортивных и экологических событий на Дону.

Главная цель остаётся неизменной — передать наследие писателя новым поколениям.

"Сохранять наследие Шолохова — наш долг", — подчеркнул Юрий Слюсарь.