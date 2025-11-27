Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Детский конкурс Голос Неба: как юные вокалисты могут заявить о себе

В ТРЦ "НЕБО" стартовал детский вокальный конкурс
Культура

В Москве стартовал детский вокальный конкурс "Голос Неба". Проект проходит в торгово-развлекательном центре "НЕБО" при участии известных артистов. Участниками могут стать дети от 7 до 16 лет, направившие заявки до 17 ноября.

Доминик Джокер, Слава Скрипка и Родион Газманов
Фото: пресс-служба проекта "Голос Неба"
Доминик Джокер, Слава Скрипка и Родион Газманов

Призовой фонд включает денежные вознаграждения и специальные подарки. Победитель получит 100 тысяч рублей, сертификат на путешествие и запись в профессиональной студии. Отдельный приз предусмотрен за зрительские симпатии.

"Этот проект направлен на популяризацию детского вокального искусства и выявление юных талантов", — отмечают организаторы конкурса.

По их словам, участники смогут привлечь внимание музыкальных продюсеров и издателей.

В жюри вошли Доминик Джокер, Слава Скрипка и Родион Газманов. Конкурсные прослушивания пройдут с 30 ноября по 13 декабря. Финалисты выступят на сцене торгового центра перед звёздными наставниками и зрителями.

