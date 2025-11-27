Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ВС России приступили к финальной зачистке Волчанска
Сайт РЖД показал фактическое прибытие поездов по данным официального сервиса
Jetour F700 готовится к серийному выпуску по данным автомобильных экспертов
Итальянский кане корсо фиксирует укус 700 PSI — PETBOOK
Свёкле необходимы бор и марганец для формирования корнеплода
Сезонное выпадение волос объясняется биоритмами и питанием — трихолог Мареева
Эстония пытается заявить о себе через идею ядерных учений НАТО — депутат Соболев
Травмы, мешающие поездке, дают право на выплату — туристические агенты
Расширение туристического налога повысит прозрачность отрасли — депутат Бессараб

Дональд Трамп снова в столкновении с медиа: почему он назвал The New York Times врагом народа

Дональд Трамп назвал The New York Times врагом народа
1:10
Культура

Дональд Трамп опубликовал резкое заявление в адрес The New York Times через свою социальную сеть Truth Social. Поводом стала публикация материала о состоянии здоровья президента США, выпущенного изданием 25 ноября. Политик использовал в отношении газеты выражение "враг народа".

Дональд Трамп
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Дональд Трамп

Трамп также подверг критике журналистку Кэти Роджерс, участвовавшую в подготовке материала. В своём посте он охарактеризовал её как "третьесортного репортёра". Это не первый случай конфликта между Трампом и изданием за время его политической карьеры.

Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс высказался о состоянии здоровья Трампа в более позитивном ключе.

"Американский лидер чувствует себя очень хорошо", — заявил Вэнс в своих комментариях для прессы.

Он также отметил, что старается не думать о возможной необходимости занять пост президента.

Конфликт с The New York Times продолжает традицию напряженных отношений между Трампом и медиа. Политик неоднократно критиковал ведущие американские издания.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Долгий прогрев на холостых повышает износ цилиндров
Авто
Долгий прогрев на холостых повышает износ цилиндров
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Евросоюз
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Популярное
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Паника на Титанике: Вайдель из АдГ предлагает вернуть в Германию российский газ
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Мороз сильнее мотора: реальное время прогрева зимой оказалось совсем не таким, как думают водители
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
За шаг до орбиты: Что стало причиной взрыва и как это повлияет на миссию Artemis III
За шаг до орбиты: Что стало причиной взрыва и как это повлияет на миссию Artemis III
Последние материалы
Дональд Трамп назвал The New York Times врагом народа
Нежность творогу придаёт манка, яйцо и немного масла
Скандинавская ходьба задействует до 90% мышц — объяснил терапевт Джузеппе Арагона
Адвокат семьи Тиммы заявил, что Седокова бедна, как церковная мышь
Озеро Кастель сформировало зеркальную гладь у хребта Урага по данным географов
Луна образовалась после столкновения двух внутренних планет — планетолог Тимо Хопп
Тренды зимы 2025–2026: серый цвет и природная палитра в одежде
Тыква в курином карри усиливает насыщенность соуса
Техника с нагревом представляет риск при оставлении в розетке — электрик Голдман
Траншеи и гребни повышают урожайность на сложных почвах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.