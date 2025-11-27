Дональд Трамп снова в столкновении с медиа: почему он назвал The New York Times врагом народа

Дональд Трамп опубликовал резкое заявление в адрес The New York Times через свою социальную сеть Truth Social. Поводом стала публикация материала о состоянии здоровья президента США, выпущенного изданием 25 ноября. Политик использовал в отношении газеты выражение "враг народа".

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Дональд Трамп

Трамп также подверг критике журналистку Кэти Роджерс, участвовавшую в подготовке материала. В своём посте он охарактеризовал её как "третьесортного репортёра". Это не первый случай конфликта между Трампом и изданием за время его политической карьеры.

Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс высказался о состоянии здоровья Трампа в более позитивном ключе.

"Американский лидер чувствует себя очень хорошо", — заявил Вэнс в своих комментариях для прессы.

Он также отметил, что старается не думать о возможной необходимости занять пост президента.

Конфликт с The New York Times продолжает традицию напряженных отношений между Трампом и медиа. Политик неоднократно критиковал ведущие американские издания.