Театр на Трубной: как всего пять вечеров могут вернуть к жизни угасшие чувства

4, 14 и 15 декабря в Театре на Трубной покажут спектакль "Пять вечеров" по пьесе Александра Володина — это проникновенная история о чувствах, которые не подвластны времени.
Иногда счастье приходит тихо, словно случайный звонок в дверь, и пробуждает то, что, казалось, навсегда ушло. Тамара и Ильин много лет прожили в разлуке, позволив одиночеству укрыть сердце холодом. Но всего пять совместных вечеров становятся точкой, где прошлое встречается с настоящим, заставляя ожить забытые эмоции.
Эта история напоминает: если дать любви шанс, она способна вернуть тепло даже тем душам, которые долгое время не верили, что могут снова чувствовать.
На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.