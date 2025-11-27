Театр на Трубной: как всего пять вечеров могут вернуть к жизни угасшие чувства

Чувства вне времени: не пропустите спектакль в Театре на Трубной

0:47 Your browser does not support the audio element. Культура

4, 14 и 15 декабря в Театре на Трубной покажут спектакль "Пять вечеров" по пьесе Александра Володина — это проникновенная история о чувствах, которые не подвластны времени.

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной Сцена из спектакля Театра на Трубной Пять вечеров

Иногда счастье приходит тихо, словно случайный звонок в дверь, и пробуждает то, что, казалось, навсегда ушло. Тамара и Ильин много лет прожили в разлуке, позволив одиночеству укрыть сердце холодом. Но всего пять совместных вечеров становятся точкой, где прошлое встречается с настоящим, заставляя ожить забытые эмоции.

Эта история напоминает: если дать любви шанс, она способна вернуть тепло даже тем душам, которые долгое время не верили, что могут снова чувствовать.