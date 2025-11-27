Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Техника с нагревом представляет риск при оставлении в розетке — электрик Голдман
Траншеи и гребни повышают урожайность на сложных почвах
Юлия Высоцкая рассказала о материнстве и удочерении
Завод Tenet в Калуге выпустил 30-тысячный автомобиль по данным компании
Гибкие рационы снижают чувство вины за еду по данным психологов
На актрису Марию Шумакову напал пьяный мужчина
Электростимуляция расширила поле зрения после инсульта по данным EPFL
Puma может перейти под контроль азиатских компаний — Bloomberg
Актриса Ксения Непомнящая осталась без жилья и поёт в электричках за еду

Театр на Трубной: как всего пять вечеров могут вернуть к жизни угасшие чувства

Чувства вне времени: не пропустите спектакль в Театре на Трубной
0:47
Культура

4, 14 и 15 декабря в Театре на Трубной покажут спектакль "Пять вечеров" по пьесе Александра Володина — это проникновенная история о чувствах, которые не подвластны времени.

Сцена из спектакля Театра на Трубной Пять вечеров
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной
Сцена из спектакля Театра на Трубной Пять вечеров

Иногда счастье приходит тихо, словно случайный звонок в дверь, и пробуждает то, что, казалось, навсегда ушло. Тамара и Ильин много лет прожили в разлуке, позволив одиночеству укрыть сердце холодом. Но всего пять совместных вечеров становятся точкой, где прошлое встречается с настоящим, заставляя ожить забытые эмоции.

Эта история напоминает: если дать любви шанс, она способна вернуть тепло даже тем душам, которые долгое время не верили, что могут снова чувствовать.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Голод усиливает стрессовые реакции организма — Эмиль Маммадов
Новости спорта
Голод усиливает стрессовые реакции организма — Эмиль Маммадов
Археологи углубились в прошлое этого французского города
Наука и техника
Археологи углубились в прошлое этого французского города
Популярное
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Паника на Титанике: Вайдель из АдГ предлагает вернуть в Германию российский газ
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
За шаг до орбиты: Что стало причиной взрыва и как это повлияет на миссию Artemis III
Мороз сильнее мотора: реальное время прогрева зимой оказалось совсем не таким, как думают водители
Мороз сильнее мотора: реальное время прогрева зимой оказалось совсем не таким, как думают водители
Последние материалы
Актриса Ксения Непомнящая осталась без жилья и поёт в электричках за еду
Noon ускоряет доставку еды в Дубае по данным туристических экспертов
Закрепление в Волчанске важно для формирования буферной зоны — политолог Живов
Мытьё головы перед стрижкой улучшает точность среза — парикмахер Линда
ЕС не имеет ресурсов для масштабных кибератак против России — эксперт Курочкин
ЕС пытается изменить мирный план США в ущерб России — политолог Бардин
Чувства вне времени: не пропустите спектакль в Театре на Трубной
Бумажные конверты обеспечивают семенам безопасное хранение
Время реакции — это навык, который можно тренировать — Кайли Линдер
Следствие сможет замораживать сумму хищения на 10 дней — по данным юристов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.