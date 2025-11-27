Сын Юлии Меньшовой представил спектакль: реакция звёздной мамы

Юлия Меньшова посетила спектакль сына в "Практике"

Юлия Меньшова присутствовала на премьере спектакля "Гриша не свидетель" в театре "Практика". Постановку представил её сын Андрей Гордин, что сделало событие особенно значимым для семьи.

Фото: VK Видео by канал "Сама Меньшова", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юлия Меньшова

Меньшова пришла на показ вместе с дочерью Таисией.

"Сын поставил просто замечательный спектакль. Если у вас есть дети-подростки, сходите обязательно, и детей с собой возьмите. Очень горжусь", — поделилась актриса после просмотра.

Андрей Гордин продолжает семейную творческую династию. Он окончил Школу-студию МХАТ и изучал режиссуру в Московской школе нового кино.

В июне 2023 года он женился на актрисе Марии Кукушкиной, которая также занята в его спектакле. На торжественной регистрации присутствовала бабушка жениха — народная артистка Вера Алентова.