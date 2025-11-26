88 миллионов в руках воров: Лувр шокировал халатностью в системе безопасности

Проверки выявили уязвимости безопасности Лувра до ограбления

Система безопасности Лувра демонстрировала критические уязвимости задолго до масштабного ограбления. Согласно расследованию Le Monde, проверки 2017-2018 годов указывали на конкретные слабые места музея.

Фото: flickr.com by Rutger van der Maar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лувр в Париже

Эксперты Национального института высших исследований в области безопасности ещё в 2017 году предупреждали дирекцию о рисках. Среди выявленных проблемных зон оказался балкон, использованный грабителями для проникновения 19 октября.

"Видеонаблюдение является одним из наиболее уязвимых аспектов системы безопасности музея", — заявила директор Лувра Лоранс де Кар на экстренном совещании 7 ноября.

Преступники, проникнув через балкон, похитили драгоценности коллекции Наполеона стоимостью 88 миллионов евро. Часть украденного пытались реализовать через даркнет.

Руководство музея разработало стратегический план модернизации защиты. Однако для полного обновления системы видеонаблюдения Лувр не соответствует стандартам безопасности XXI века.