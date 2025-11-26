Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Турпоток в Монпелье вырос осенью по данным туристического агентства
Иван Ургант почти память ушедших звёзд на концерте в Кишинёве
Пижамные ногти стали зимним трендом маникюра 2025-2026 года — Instyle
Пользу зелёного чая для здоровья сердца описал кардиолог Пианко
ДНК-тест опроверг гипотезу Дарвина о мутации — исследователи
Пенёк даёт новые почки при правильном режиме полива
Мягкие упражнения на кровати укрепляют центр тела — тренеры ЛФК
Apple отменила премьеру сериала "Охота" из-за плагиата
Полина Диброва заявила, что присмотрит за детьми Елены Товстик

88 миллионов в руках воров: Лувр шокировал халатностью в системе безопасности

Проверки выявили уязвимости безопасности Лувра до ограбления
1:13
Культура

Система безопасности Лувра демонстрировала критические уязвимости задолго до масштабного ограбления. Согласно расследованию Le Monde, проверки 2017-2018 годов указывали на конкретные слабые места музея.

Лувр в Париже
Фото: flickr.com by Rutger van der Maar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лувр в Париже

Эксперты Национального института высших исследований в области безопасности ещё в 2017 году предупреждали дирекцию о рисках. Среди выявленных проблемных зон оказался балкон, использованный грабителями для проникновения 19 октября.

"Видеонаблюдение является одним из наиболее уязвимых аспектов системы безопасности музея", — заявила директор Лувра Лоранс де Кар на экстренном совещании 7 ноября.

Преступники, проникнув через балкон, похитили драгоценности коллекции Наполеона стоимостью 88 миллионов евро. Часть украденного пытались реализовать через даркнет.

Руководство музея разработало стратегический план модернизации защиты. Однако для полного обновления системы видеонаблюдения Лувр не соответствует стандартам безопасности XXI века.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
Домашние животные
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
Формирование талии после 50 ускоряют контролируемые вращения — фитнес-эксперты
Новости спорта
Формирование талии после 50 ускоряют контролируемые вращения — фитнес-эксперты
Грузоперевозчики массово прекращают работу в России — автоэксперт Дмитрий Попов
Точка зрения
Грузоперевозчики массово прекращают работу в России — автоэксперт Дмитрий Попов
Популярное
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему

Впервые за сто лет в реке МакКлауд появилось существо, исчезнувшее из неё почти век назад. Его неожиданный возврат ставит новые вопросы о силе природных инстинктов.

Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
День превратится в вечер, а горизонт загорится по кругу: Солнце исчезнет почти на семь минут
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане
Проверено временем: Россия обходит Запад, добиваясь капитуляции Украины Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Скручивания устарели: глубокие мышцы живота включаются только в этих упражнениях, и талия начинает уходить
Индуистские приседания дают эффект месяца тренировок — движений меньше, а толку больше
Лондон пытается уговорить страны Группы двадцати отказаться от российских нефти и газа
Лондон пытается уговорить страны Группы двадцати отказаться от российских нефти и газа
Последние материалы
Пенёк даёт новые почки при правильном режиме полива
Мягкие упражнения на кровати укрепляют центр тела — тренеры ЛФК
Проверено временем: Россия обходит Запад, добиваясь капитуляции Украины
Apple отменила премьеру сериала "Охота" из-за плагиата
Полина Диброва заявила, что присмотрит за детьми Елены Товстик
Специалистам напомнили о важности узкой специализации в больших компаниях — Смирнова
Совпадение плана Трампа с позицией России усиливает переговоры — политолог Шаповалов
ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA
Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет
Подарок должен соответствовать привычкам родителей — эксперт по этикету Грохотова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.