Денис Новосельцев: "Я хотел бы создать "классный театр"

Накануне официального открытия Всероссийского театрального фестиваля "Школьная классика" генеральный директор и продюсер Денис Новосельцев выступил на радио "Культура" и радио "Говорит Москва", где поделился историей появления фестиваля и планами о создании нового "Классного театра".

Фото: Пресс-служба Всероссийского театрального фестиваля Школьная классика Генеральный директор и продюсер Всероссийского театрального фестиваля Школьная классика Денис Новосельцев

"Фестиваль "Школьная классика" — это моя дипломная работа в Высшей школе сценических искусств. И когда я ее писал, мы запустили Первый сезон фестиваля — цикл спектаклей по произведениям школьной программы. Пару лет назад я загорелся идеей создания "Классного театра", а фестиваль — часть масштабного замысла. В нашем театре будут свои спектакли — и по школьным произведениям, и по современной драматургии, затрагивающей актуальную молодежную проблематику. Наша главная задача — придумать свой особый ход. Сегодня мы активно общаемся с педагогическими колледжами, педагогами школ, ассоциацией педагогов Москвы. По сути, мы растим свою аудиторию, взаимодействуя со школьниками всех возрастов. Сейчас я уже понимаю, каким должен быть спектакль для современного школьника, который листает Reels, shorts, клипы VK, TikTok. Сегодняшний ребенок — визуал, у него клиповое мышление, и мы должны учитывать это при создании репертуара…" — рассказал Денис Новосельцев.

Напомним, что 26 октября в Московском Дворце пионеров состоялось официальное открытие VIII Всероссийского театрального фестиваля "ШКОЛЬНАЯ КЛАССИКА" спектаклем "Гроза" Академического театра драмы имени Виктора Савина из г. Сыктывкара.

Фестиваль проводится с 2015 года и создан для приобщения школьников к классической литературе средствами визуальной театральной культуры. В этом сезоне он продлится до апреля 2026 г.