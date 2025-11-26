Эпоха Gazgolder завершается: почему Баста закрывает культовый клуб после 20 лет работы

Клуб рэпера Басты Gazgolder закроется в декабре 2025 года

0:58 Your browser does not support the audio element. Культура

Легендарный московский клуб Gazgolder официально объявил о прекращении деятельности. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале учреждения.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Баста

Торжественное закрытие запланировано на 26 декабря 2025 года. В этот день лейбл Applique проведёт заключительное мероприятие под названием "Рейв 10-летия".

Владельцы не стали раскрывать конкретных причин такого решения. При этом они оставили возможность для возрождения проекта в будущем.

"Очень надеемся, что клуб когда‑нибудь вернётся, но уже в новом формате", — отметили представители Gazgolder.

Клуб, основанный в 2005 году рэпером Бастой (Василий Вакуленко) и предпринимателем Евгением Антимонием, работал на территории бывшего завода "Арма". Он стал одной из ключевых точек притяжения московской ночной жизни.