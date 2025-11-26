Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зимой рекомендуется выбирать кроссовки с утеплённой стелькой
Птицы могут терять аппетит и перья из-за разлуки с хозяевами — орнитолог Вадим Мишин
Netflix выпустит документальный фильм о Пи Дидди и его падении
Смартфон в пути снижает внимание на льду сообщил — травматолога Тернового
Акинфеев поддержал Алдонина, который лечится в Германии от онкологии
Карамелизация части мёда усиливает аромат медового пирога — Allrecipes
Во Франции найден клад на $800 тысяч — Popular Mechanics
Очистка кухонной вытяжки от жира с использованием уксуса и пара — Malatec
Продукты с постным белком повышают тонус рук у женщин после 50 лет — диетологи

Эпоха Gazgolder завершается: почему Баста закрывает культовый клуб после 20 лет работы

Клуб рэпера Басты Gazgolder закроется в декабре 2025 года
0:58
Культура

Легендарный московский клуб Gazgolder официально объявил о прекращении деятельности. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале учреждения.

Баста
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Баста

Торжественное закрытие запланировано на 26 декабря 2025 года. В этот день лейбл Applique проведёт заключительное мероприятие под названием "Рейв 10-летия".

Владельцы не стали раскрывать конкретных причин такого решения. При этом они оставили возможность для возрождения проекта в будущем.

"Очень надеемся, что клуб когда‑нибудь вернётся, но уже в новом формате", — отметили представители Gazgolder.

Клуб, основанный в 2005 году рэпером Бастой (Василий Вакуленко) и предпринимателем Евгением Антимонием, работал на территории бывшего завода "Арма". Он стал одной из ключевых точек притяжения московской ночной жизни.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Красота и стиль
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Грузоперевозчики массово прекращают работу в России — автоэксперт Дмитрий Попов
Точка зрения
Грузоперевозчики массово прекращают работу в России — автоэксперт Дмитрий Попов
ЭДНК впервые выявила следы миниатюрных акул-молотов в прибрежных водах — Карденьоса
Наука и техника
ЭДНК впервые выявила следы миниатюрных акул-молотов в прибрежных водах — Карденьоса
Популярное
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему

Впервые за сто лет в реке МакКлауд появилось существо, исчезнувшее из неё почти век назад. Его неожиданный возврат ставит новые вопросы о силе природных инстинктов.

Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
День превратится в вечер, а горизонт загорится по кругу: Солнце исчезнет почти на семь минут
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
АвтоВАЗ выбрал нового врага для Niva Travel: отечественный SUV нацелился на китайского конкурента
Си Цзиньпин раскрыл двухходовку Трампа и использовал её в дипломатической игре Любовь Степушова Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин
Украина за Тайвань: неожиданный ход Си Цзиньпина в разговоре с Трампом
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане
Семь лет спустя Марс раскрыл новую правду: подо льдом оказалось вовсе не то, о чём говорили прежде
Семь лет спустя Марс раскрыл новую правду: подо льдом оказалось вовсе не то, о чём говорили прежде
Последние материалы
Зимой рекомендуется выбирать кроссовки с утеплённой стелькой
Птицы могут терять аппетит и перья из-за разлуки с хозяевами — орнитолог Вадим Мишин
Netflix выпустит документальный фильм о Пи Дидди и его падении
Смартфон в пути снижает внимание на льду сообщил — травматолога Тернового
Акинфеев поддержал Алдонина, который лечится в Германии от онкологии
Карамелизация части мёда усиливает аромат медового пирога — Allrecipes
Во Франции найден клад на $800 тысяч — Popular Mechanics
Очистка кухонной вытяжки от жира с использованием уксуса и пара — Malatec
Клуб рэпера Басты Gazgolder закроется в декабре 2025 года
Продукты с постным белком повышают тонус рук у женщин после 50 лет — диетологи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.