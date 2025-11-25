Исполнение последней воли: где обрели вечный покой Плисецкая и Щедрин

Культура

Прах народных артистов СССР Майи Плисецкой и Родиона Щедрина был развеян над рекой Окой. Об этом сообщил артист балета Андрис Лиепа, близко знакомый с парой.

Фото: commons.wikimedia.org by Tatarstan.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Майя Плисецкая

Супруги, состоявшие в браке 57 лет, оставили чёткие распоряжения относительно своего последнего пристанища. Они скончались с разницей в десять лет — Плисецкая в 2015 году, Щедрин в 2025-м.

"Тела наши после смерти сжечь, а когда настанет печальный час ухода, оба наши праха соединить воедино и развеять над Россией", — гласит текст их совместного завещания, который в 2015 году обнародовал тогдашний гендиректор Большого театра Владимир Урин.

Ранее душеприказчик артистов Владимир Титоренко признавался, что испытывает трудности с исполнением воли покойных. Он отмечал, что не располагает информацией о местонахождении урн с прахом и просил о помощи в этом вопросе.

Теперь последняя воля великой балерины и выдающегося композитора выполнена. Как пишет ТАСС, церемония прошла в соответствии с их пожеланиями о символическом соединении после смерти.