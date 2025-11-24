Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Свадьба Чайковского и речь Достоевского: спектакль, который нельзя пропустить

Иммерсивный спектакль "На Трубе": погружение в прошлое на грани реальности
Культура

1, 2, 20, 21 и 22 декабря на сцене Театра на Трубной иммерсивный спектакль "На Трубе" — это необычное путешествие сквозь эпохи, где прошлое оживает на расстоянии вытянутой руки.

Сцена из спектакля Театра на Трубной На Трубе
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной
Сцена из спектакля Театра на Трубной На Трубе

Семь артистов проведут вас через легенды и судьбоносные моменты конца XIX — начала XX века. Вы окунётесь в атмосферу студенческой молодости и отпразднуете Татьянин день, попадёте на свадьбу Петра Ильича Чайковского, услышите драматическую исповедь под сводами мрачного подземелья, станете слушателем пламенной речи Достоевского и встретитесь

Здание, где проходит променад, некогда принимало гостей ресторана "Эрмитаж", и именно здесь впервые появился знаменитый салат Оливье. В финале вас ждёт бокал шампанского — традиция, сохранившаяся со времён тех роскошных вечеров.

Вы увидите фрагменты из жизни Чехова и Толстого, а последняя сцена перенесёт всех в дореволюционный ресторан, где Шаляпин, Вертинский и танцовщицы кабаре создадут настоящий праздник.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
