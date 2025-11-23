Забытая ценность: как комикс из старых газет стал самым дорогим в мире

Первый выпуск комикса о Супермене установил новый мировой рекорд стоимости на аукционе. Как сообщает Би-би-си, издание 1939 года было продано за 9,12 млн долларов техасским аукционным домом Heritage Auctions.
Редкий экземпляр обнаружили три брата из Сан-Франциско во время разбора чердака дома покойной матери. Находка находилась в картонной коробке среди старых газет.
"Это перевёрнутая версия истории о том, как "мама выбросила мои комиксы"", — отметили в аукционном доме.
Состояние издания оценили в 9,0 баллов из 10 благодаря прохладному калифорнийскому климату.
Мать братьев приобрела комиксы в период между Великой депрессией и Второй мировой войной. Она неоднократно упоминала о ценной коллекции, но никогда не показывала её детям.
Предыдущий рекорд принадлежал выпуску Action Comics № 1 1938 года, проданному за 6 млн долларов. Новый владелец самого дорогого комикса в истории не раскрывается.
Учёные обнаружили редкое явление — два гигантских вихря, связанных подводной трубкой. Объясняем, как формируются модоны и чем они важны для науки.