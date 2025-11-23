Забытая ценность: как комикс из старых газет стал самым дорогим в мире

Первый выпуск комикса о Супермене установил новый мировой рекорд стоимости на аукционе. Как сообщает Би-би-си, издание 1939 года было продано за 9,12 млн долларов техасским аукционным домом Heritage Auctions.

Фото: commons.wikimedia.org by Grandmaster Huon, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Супермен

Редкий экземпляр обнаружили три брата из Сан-Франциско во время разбора чердака дома покойной матери. Находка находилась в картонной коробке среди старых газет.

"Это перевёрнутая версия истории о том, как "мама выбросила мои комиксы"", — отметили в аукционном доме.

Состояние издания оценили в 9,0 баллов из 10 благодаря прохладному калифорнийскому климату.

Мать братьев приобрела комиксы в период между Великой депрессией и Второй мировой войной. Она неоднократно упоминала о ценной коллекции, но никогда не показывала её детям.

Предыдущий рекорд принадлежал выпуску Action Comics № 1 1938 года, проданному за 6 млн долларов. Новый владелец самого дорогого комикса в истории не раскрывается.