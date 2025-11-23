Сергей Безруков изобразил акцент поклонника из Узбекистана и угодил в скандал: реакция артиста на критику

Сергей Безруков прокомментировал скандал вокруг своей пародии на поклонника из Узбекистана. Народный артист ответил на критику в социальных сетях.

Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Сергей Безруков

Поводом для обсуждения стала недавняя пресс-конференция, где Безруков изобразил акцент жителя Ташкента. Некоторые пользователи усмотрели в этом насмешку над узбекским языком.

Актёр отверг обвинения в намеренной дискриминации. Он назвал волну критики провокацией, направленной на разрушение межнациональных отношений.

"Я понимаю, на что она направлена: чтобы вбить клин, чтобы посеять межнациональную рознь. Я знаю, как меня любят в Узбекистане", — цитирует Безрукова Telegram-канал "Звездач".

Накануне артист возглавил рейтинг лучших актёров года по мнению россиян. Он опередил Сергея Бурунова, получив 15% голосов против 14%.