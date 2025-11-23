Неисполненное завещание Плисецкой: почему прах балерины до сих пор не развеян над Россией

Душеприказчик Плисецкой и Щедрина не может найти прах артистов

Исполнение последней воли Майи Плисецкой и Родиона Щедрина столкнулось с непреодолимыми трудностями. Душеприказчик артистов Владимир Титоренко признался, что не может найти прах для его развеивания над Россией.

Фото: commons.wikimedia.org by Tatarstan.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Майя Плисецкая

В эфире Первого канала Титоренко объяснил, что не представляет, как реализовать волю усопших. Он обратился к зрителям с просьбой о помощи в этом вопросе.

"Я не знаю, что с этим делать, потому что последняя воля — соединить прах и развеять его над Россией. Как это сделать — я не представлю", — заявил душеприказчик.

После смерти Щедрина 29 августа 2025 года и Плисецкой в 2015 году их тела были кремированы в Германии. Теперь местонахождение праха остаётся неизвестным.

Брат балерины Азарий Плисецкий и хореограф Николай Цискаридзе предложили помощь в решении этой задачи. Цискаридзе отметил, что Плисецкая при жизни избегала официоза и церемоний.

Супруги не имели детей и заранее составили завещание с требованием соединить их прах и развеять над родиной. В настоящее время эта воля остаётся неисполненной.