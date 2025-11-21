Премьера в Театре на Трубной: Салемские ведьмы погружают в атмосферу XVII века

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Культура

28, 29 и 30 ноября Театр на Трубной представит премьеру по пьесе Артура Миллера.

Сцена из спектакля Театра на Трубной Салемские ведьмы
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной
Сцена из спектакля Театра на Трубной Салемские ведьмы

Спектакль "Салемские ведьмы" погружает зрителя в атмосферу страха и подозрений, охвативших небольшой городок в XVII веке. История начинается с детской игры, которая перерастает в цепь обвинений и предательства. Жители, охваченные паникой, готовы пожертвовать друг другом ради спасения собственной жизни. Эта история исследует границы человеческой морали и показывает, как страх может разрушить общество, превратив невинных в жертв жестоких обвинений.

