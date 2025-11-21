Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одинаковая нарезка кубиком улучшает баланс вкуса винегрета — повара
Семена сохраняют всхожесть только при сухом и прохладном хранении — агроном Петров
Зимой коже нужны плотные кремы для защиты от сухости — дерматолог Сафонова
Женщины сжигают больше жира на утренних тренировках — профессор Пол Арчерио
Механизм пистолета АЗС автоматически останавливает подачу топлива — владелец АЗС
Дочь Брюса Уиллиса рассказала о состоянии актёра
Компот из сухофруктов снимает отеки мягко и быстро — диетолог Белоусова
Треугольник подвержен гигантским волнам при пересечении штормов — океанограф Боксалл
Виталий Бородин потребовал исключить Диброва из Академии ТВ

Евровидение меняет правила голосования: как скандал с Израилем повлиял на конкурс

"Евровидение" изменит правила голосования после скандала
Культура

Организаторы "Евровидения" объявили о введении новых правил голосования. Решение последовало за скандалом вокруг выступления израильской участницы Юваль Рафаэль на конкурсе в Швейцарии.

Микрофон
Фото: unsplash.com by Oscar Keys, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Микрофон

После того как Рафаэль заняла второе место, шесть европейских вещательных компаний потребовали аудита результатов. ЕВС проверил процедуру голосования и признал её честной, но согласился внести коррективы.

"Нейтральность и честность конкурса имеют первостепенное значение для ЕВС. Важно, чтобы справедливость конкурса всегда была защищена", — заявил директор "Евровидения" Мартин Грин.

Согласно новым правилам, зрители смогут отдать только 10 голосов вместо 20. Жюри возвращаются к голосованию в полуфиналах, а их количество увеличивается с пяти до семи человек.

Все члены жюри должны подписать декларацию о беспристрастности. В состав судейских коллегий обязательно включат представителей молодёжи от 18 до 25 лет.

Дополнительно введён запрет на участие вещателей и артистов в кампаниях, которые могут повлиять на голосование. Это правило связано с активностью израильских государственных аккаунтов в поддержку своей участницы.

Напомним, в сентябре ЕВС рассматривал вопрос о допуске Израиля к следующему конкурсу на фоне угроз бойкота от нескольких европейских стран. Окончательное решение по этому вопросу было отложено.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Телескоп на шаре зафиксировал рентген Cyg X-1 сообщили NASA
Наука и техника
Телескоп на шаре зафиксировал рентген Cyg X-1 сообщили NASA
Слой опилок в 30 см снижает теплопотери через крышу — Forumhouse
Недвижимость
Слой опилок в 30 см снижает теплопотери через крышу — Forumhouse
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Наука и техника
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Популярное
Гардероб тает на глазах, а энергия возвращается: шведский метод очищает не только шкафы, но и голову

Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.

Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Томаты, созданные для маленьких участков: компактный куст отдаёт до 5 кг ярких янтарных плодов
Чердак забирает треть тепла: простой способ утепления спасает дом даже в лютые морозы
Организм-загадка: учёные провели анализ тканей 117-летней долгожительницы и ахнули
Украинский тупик: осознание бесперспективности помощи провоцирует раскол в Европе Любовь Степушова Тайны природы: с какими духами мы действительно разговариваем Игорь Буккер Названы благоприятные дни работ в декабре по лунному календарю Валерия Жемчугова
Новый лидер среди напольных покрытий: тёплый, тихий и выгодный вариант рушит популярность ламината
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Полюса уходят с мест — и цепная реакция уже началась: этот процесс меняет саму механику вращения Земли
Полюса уходят с мест — и цепная реакция уже началась: этот процесс меняет саму механику вращения Земли
Последние материалы
Эмоциональная близость проявляется во взглядах и жестах — психолог Метелина
Домработница Влада Череватого вынесла из гаража экстрасенса 12 млн рублей
Леди Гага с Abracadabra возглавила топ-50 Apple Music
Рычание собаки требует анализа ситуации, а не наказания
Алжир привлекает туристов недорогим отдыхом в природных оазисах — турэксперты
Канапе Селёдка под шубой выкладывают на подсушенный ржаной хлеб
Collider составил рейтинг самых страшных хорроров о монстрах
Работа и путешествия совместимы при четком режиме дня — эксперт Синельников
Украинский тупик: осознание бесперспективности помощи провоцирует раскол в Европе
Вашингтон заблокировал каналы экспорта иранской нефтехимии в Индию — The Tribune
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.