Евровидение меняет правила голосования: как скандал с Израилем повлиял на конкурс

Организаторы "Евровидения" объявили о введении новых правил голосования. Решение последовало за скандалом вокруг выступления израильской участницы Юваль Рафаэль на конкурсе в Швейцарии.

Фото: unsplash.com by Oscar Keys, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Микрофон

После того как Рафаэль заняла второе место, шесть европейских вещательных компаний потребовали аудита результатов. ЕВС проверил процедуру голосования и признал её честной, но согласился внести коррективы.

"Нейтральность и честность конкурса имеют первостепенное значение для ЕВС. Важно, чтобы справедливость конкурса всегда была защищена", — заявил директор "Евровидения" Мартин Грин.

Согласно новым правилам, зрители смогут отдать только 10 голосов вместо 20. Жюри возвращаются к голосованию в полуфиналах, а их количество увеличивается с пяти до семи человек.

Все члены жюри должны подписать декларацию о беспристрастности. В состав судейских коллегий обязательно включат представителей молодёжи от 18 до 25 лет.

Дополнительно введён запрет на участие вещателей и артистов в кампаниях, которые могут повлиять на голосование. Это правило связано с активностью израильских государственных аккаунтов в поддержку своей участницы.

Напомним, в сентябре ЕВС рассматривал вопрос о допуске Израиля к следующему конкурсу на фоне угроз бойкота от нескольких европейских стран. Окончательное решение по этому вопросу было отложено.