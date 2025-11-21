Наталия Орейро о первом визите в Россию: что больше всего поразило актрису

Наталия Орейро рассказала о впечатлениях от первого визита в Россию в молодости.

Актриса призналась, что наибольшее впечатление на неё тогда произвёл Волгоград.

"Конечно, меня поразил Волгоград — бывший Сталинград. Мне было 22 года, и памятник "Родина-мать" произвёл на меня колоссальное впечатление", — поделилась Орейро в интервью kp.ru.

С тех пор у актрисы появилось желание глубже познакомиться со страной. Она посетила множество российских городов и передавала эти впечатления сыну.

Орейро сформировала уникальное понимание русской ментальности. Она предостерегает от попыток оценивать Россию через западные или восточные стандарты.

"Русские — это русские. Они не мыслят ни по-западному, ни по-восточному. Не пытайтесь думать, как они. Это настолько великая культура, что невозможно мыслить так же", — пояснила актриса.

По словам знаменитости, чтение о стране никогда не заменит личного опыта посещения. Она отмечает, что её рассказы о России часто вызывают удивление у иностранцев.