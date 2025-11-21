В Париже открыли памятник Пушкину: укрепление культурных связей

Торжественная церемония открытия памятника Александру Пушкину прошла в Российском духовно-культурном православном центре в Париже. Мероприятие собрало официальных лиц, потомков поэта и представителей русской диаспоры.

Посол России во Франции Алексей Мешков назвал монумент символом прочных духовных связей между народами двух стран. Он подчеркнул объединяющую роль культуры и литературы.

"Несмотря на то, что поэт никогда не бывал в Париже, Франция занимала особое место в его жизни. Друзья-лицеисты дали ему прозвище "француз"", — цитирует дипломата ТАСС.

Праправнук поэта Александр Пушкин, прибывший из Бельгии, выразил радость от участия в событии. Он уверен, что творчество его предка продолжает объединять всех, кому дорога Россия.

Памятник установлен на набережной Жака Ширака, который был известным почитателем Пушкина и переводил "Евгения Онегина". Автором бронзовой скульптуры выступил академик Российской академии художеств Александр Таратынов.

Монумент расположен напротив учебного корпуса, где размещается представительство Института русского языка имени Пушкина. Это место стало новым островком русской культуры в сердце Парижа.