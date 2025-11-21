Полотно Фриды Кало шокировало торги — куплено за 54,7 млн, и в нём таится мрачный символ

Автопортрет Фриды Кало "Сон (Кровать)" 1940 года был продан на аукционе Sotheby's за 54,7 миллиона долларов. Эта сумма стала рекордной для произведений художницы на открытых торгах.

Фото: commons.wikimedia.org by Сабина Бокемюль, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Работа Сабины Бокемюль из новой серии Идол 2020 года: Фрида остаётся навсегда

Работа превзошла предыдущее достижение, принадлежавшее картине Джорджии О'Кифф. Собственный аукционный рекорд Кало также был обновлён.

"Эта продажа подтверждает исключительное место Фриды Кало в истории искусства. Работа сочетает в себе глубоко личные символы и универсальные темы", — сообщили представители Sotheby's по данным Associated Press.

На полотне изображена спящая художница, над которой парит скелет, обёрнутый взрывчаткой. Композиция отражает постоянную физическую боль Кало после аварии и её интерес к теме смертности.

Картина десятилетиями находилась в частной коллекции за пределами Мексики. Некоторые критики выразили опасения, что работа вновь исчезнет из публичного поля, однако новые владельцы уже получили запросы на её участие в международных выставках.