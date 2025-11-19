Письмо реального пассажира Титаника, ставшего прототипом героя в фильме Кэмерона, продадут на аукционе: подробности

Подлинное письмо пассажира "Титаника" Эрнеста Томлина будет продано на аукционе 22 ноября 2025 года. Стартовая цена лота составит 66 тысяч долларов, сообщает Daily Mail.
Молодой человек, путешествовавший третьим классом, написал пятистраничное послание родителям 10 апреля 1912 года.
"Никому не говори, но я прибыл сюда поплакать 24 часа назад, чтобы это вернуло мне мою Роуз", — признавался Томлин.
Эта история поразительно перекликается с сюжетом фильма Джеймса Кэмерона. Как и вымышленный Джек Доусон, Томлин был влюблён в женщину по имени Роуз и погиб при крушении.
Все личные вещи пассажира, включая дневник с последней записью "Титаник", сохранились благодаря семье. Родственники решили впервые выставить архив на торги, что вызвало интерес коллекционеров и историков.
Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.