Письмо реального пассажира Титаника, ставшего прототипом героя в фильме Кэмерона, продадут на аукционе: подробности

0:59
Культура

Подлинное письмо пассажира "Титаника" Эрнеста Томлина будет продано на аукционе 22 ноября 2025 года. Стартовая цена лота составит 66 тысяч долларов, сообщает Daily Mail.

Кейт Уинслет в фильме "Титаник"
Фото: youtube.com by Ютуб-канал 20th Century Studios LA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кейт Уинслет в фильме "Титаник"

Молодой человек, путешествовавший третьим классом, написал пятистраничное послание родителям 10 апреля 1912 года.

"Никому не говори, но я прибыл сюда поплакать 24 часа назад, чтобы это вернуло мне мою Роуз", — признавался Томлин.

Эта история поразительно перекликается с сюжетом фильма Джеймса Кэмерона. Как и вымышленный Джек Доусон, Томлин был влюблён в женщину по имени Роуз и погиб при крушении.

Все личные вещи пассажира, включая дневник с последней записью "Титаник", сохранились благодаря семье. Родственники решили впервые выставить архив на торги, что вызвало интерес коллекционеров и историков.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
