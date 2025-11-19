Портрет Элизабет Ледерер Климта: как шедевр пережил нацистскую конфискацию и взлетел в цене

Работа Климта ушла с молотка за рекордные 236,4 млн долларов

1:06 Your browser does not support the audio element. Культура

Картина Густава Климта "Портрет Элизабет Ледерер" стала самым дорогим произведением современного искусства в истории аукционов. На торгах Sotheby's в Нью-Йорке работа была продана за 236,4 миллиона долларов.

Фото: https://www.freepik.com Аукцион

Продажа состоялась в рамках распродажи коллекции покойного миллиардера Леонарда Лаудера, бывшего главы Estee Lauder.

"Весь аукцион принёс 527,5 млн долларов", — уточнили организаторы торгов.

Полотно имеет сложную историю: оно было конфисковано нацистами у еврейской семьи Ледерер в Вене, но чудом уцелело. В 1948 году портрет вернули законным владельцам, а в 1985 году его приобрёл Лаудер.

На картине изображена 20-летняя Элизабет Ледерер в белом платье, напоминающем китайскую императорскую мантию. Это произведение относится к последнему периоду творчества Климта, созданное за четыре года до смерти художника.