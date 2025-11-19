Птаха дал интервью Дудю*: 44-летний рэпер озвучил имя лучшего лидера России

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) назвал Владимира Путина лучшим руководителем для России. Это заявление прозвучало в YouTube-программе Юрия Дудя*, где музыкант появился в футболке с портретом президента.
Нуриев заявил, что либеральные журналисты часто "демонизируют" фигуру лидера. С этой позицией он решительно не согласился, подчеркнув свой возраст и опыт.
"Я-то уже старый — 44 годика — и успел застать разные времена. Могу сказать, что-то, что сейчас происходит со страной… это идеальнейший вариант", — отметил рэпер.
Музыкант добавил, что Путин заставил всех себя либо уважать, либо бояться.
Ранее стало известно о совместном треке Птахи с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. По её словам, предложение о сотрудничестве стало для неё неожиданностью.
* признан в России иностранным агентом по решению Минюста
