Сергей Лукьяненко высказался об угрозе ИИ для литературы: чем опасны книги, написанные нейросетями

Сергей Лукьяненко заявил о растущей проблеме использования искусственного интеллекта в литературном творчестве.
По словам автора, многие создатели уже выпускают книги, написанные с помощью нейросетей.
"При таком подходе смыслы постепенно упрощаются, а читатель подобных текстов начинает деградировать вместе с ними", — считает Лукьяненко, чьи слова приводит kp.ru.
Писатель подчёркивает, что главная задача книг — учить человека думать.
Фантаст видит два возможных сценария развития технологий: восстание машин по образцу "Терминатора" или постепенную деградацию человечества. Во втором случае люди, по его мнению, рискуют превратиться в пассивных потребителей.
Лукьяненко не исключил, что обретение нейросетями полноценного разума поставит перед человечеством вопрос выживания. Ранее аналогичные беспокойства высказывал актёр Евгений Стычкин, также предостерегавший о легкомысленном отношении к искусственному интеллекту.
