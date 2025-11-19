Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Лукьяненко высказался об угрозе ИИ для литературы: чем опасны книги, написанные нейросетями

Сергей Лукьяненко предупредил об опасности ИИ для литературы
1:05
Культура

Сергей Лукьяненко заявил о растущей проблеме использования искусственного интеллекта в литературном творчестве.

Сергей Лукьяненко
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сергей Лукьяненко

По словам автора, многие создатели уже выпускают книги, написанные с помощью нейросетей.

"При таком подходе смыслы постепенно упрощаются, а читатель подобных текстов начинает деградировать вместе с ними", — считает Лукьяненко, чьи слова приводит kp.ru.

Писатель подчёркивает, что главная задача книг — учить человека думать.

Фантаст видит два возможных сценария развития технологий: восстание машин по образцу "Терминатора" или постепенную деградацию человечества. Во втором случае люди, по его мнению, рискуют превратиться в пассивных потребителей.

Лукьяненко не исключил, что обретение нейросетями полноценного разума поставит перед человечеством вопрос выживания. Ранее аналогичные беспокойства высказывал актёр Евгений Стычкин, также предостерегавший о легкомысленном отношении к искусственному интеллекту.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
