Джоан Роулинг снова обвиняют в плагиате: что связывает Гарри Поттера и бразильское шоу 1994 года

Джоан Роулинг столкнулась с новыми обвинениями в плагиате
1:42
Культура

Создательница вселенной о Гарри Поттере Джоан Роулинг вновь столкнулась с обвинениями в плагиате. На этот раз поводом для споров стало бразильское детское шоу "Castelo Rá-Tim-Bum", вышедшее в 1994 году.

Джоан Роулинг
Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Ogren from Jefferson, Maryland, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Джоан Роулинг

Блогерша под ником @chris_surov обратила внимание на многочисленные совпадения между сериалом и поттерианой. В обоих произведениях присутствуют юный волшебник в очках, магический замок и говорящие мифические существа.

"В Castelo Rá-Tim-Bum есть магический замок, пара изобретателей-близнецов, вредная женщина в розовом костюме, лысый антагонист, говорящая змея", — перечисляет автор исследования.

Как пишет Sport24, особое внимание привлекла сцена проникновения героя в тайную комнату через трубу.

Однако временной промежуток делает теорию маловероятной. Роулинг покинула Португалию в 1993 году, за несколько месяцев до премьеры бразильского шоу. К тому времени основные концепции книг о Гарри Поттере уже были сформированы.

Ранее писательница уже сталкивалась с аналогичными обвинениями. В 2009 году наследники автора Эдриана Джейкобса безуспешно пытались доказать заимствование сюжета для "Кубка огня".

Новый виток дискуссий, несмотря на хронологические нестыковки, вызвал оживлённую реакцию в соцсетях. Одни поклонники видят в этом простое совпадение, другие же настаивают на необходимости более тщательного расследования.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
