Насмешка над безопасностью Лувра: тиктокеры показали, как легко обмануть систему

Двум бельгийским тиктокерам удалось провести необычную акцию в парижском Лувре. Блогеры Нил Римери и Сенне Хавербеке тайно разместили собственную картину в зале с "Джокондой".
Как сообщает Daily Star, для обхода системы безопасности они использовали нестандартный подход. Рамку собрали из деталей Lego, что позволило разобрать её перед досмотром и собрать внутри музея.
"Мы пришли за час до закрытия, когда зал почти опустел, и быстро разместили картину на стене", — рассказали авторы пранка.
Изначально они планировали повесить полотно рядом с шедевром Леонардо да Винчи, но этому помешали дежурные.
Видео с экспериментом вызвало активное обсуждение в соцсетях. Пользователи отмечали слабость системы охраны музея, особенно на фоне недавнего ограбления Лувра.
В октябре 2025 года из музея похитили ювелирные украшения из коллекции Наполеона стоимостью 88 миллионов евро. Этот инцидент уже поднимал вопросы о безопасности знаменитого музея.
