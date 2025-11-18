Насмешка над безопасностью Лувра: тиктокеры показали, как легко обмануть систему

Блогеры тайно разместили свою картину в зале с "Джокондой" в Лувре

Двум бельгийским тиктокерам удалось провести необычную акцию в парижском Лувре. Блогеры Нил Римери и Сенне Хавербеке тайно разместили собственную картину в зале с "Джокондой".

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Ricker from Amsterdam, The Netherlands, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мона Лиза

Как сообщает Daily Star, для обхода системы безопасности они использовали нестандартный подход. Рамку собрали из деталей Lego, что позволило разобрать её перед досмотром и собрать внутри музея.

"Мы пришли за час до закрытия, когда зал почти опустел, и быстро разместили картину на стене", — рассказали авторы пранка.

Изначально они планировали повесить полотно рядом с шедевром Леонардо да Винчи, но этому помешали дежурные.

Видео с экспериментом вызвало активное обсуждение в соцсетях. Пользователи отмечали слабость системы охраны музея, особенно на фоне недавнего ограбления Лувра.

В октябре 2025 года из музея похитили ювелирные украшения из коллекции Наполеона стоимостью 88 миллионов евро. Этот инцидент уже поднимал вопросы о безопасности знаменитого музея.