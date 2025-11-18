Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Производители стройматериалов умоляют не отменять льготы на ж/д перевозки
Названы сорта томатов для салатов, засолки и хранения
Масло с витамином Е усиливает рост и пигмент ресниц
Малые глотки воды улучшают усвоение жидкости — диетологи установили
Устранение неприятных запахов в мусорном ведре: простые методы
Инсайдеры указали на риск ухода AMG R4 — источник Германии
Эти продукты дают сердцу защиту каждый день: эффект сильнее, чем кажется
Меган Маркл столкнулась с обвинениями в краже платья
Запеканка из тостов сохраняет нежную текстуру после ночной выдержки — кулинары

Насмешка над безопасностью Лувра: тиктокеры показали, как легко обмануть систему

Блогеры тайно разместили свою картину в зале с "Джокондой" в Лувре
Культура

Двум бельгийским тиктокерам удалось провести необычную акцию в парижском Лувре. Блогеры Нил Римери и Сенне Хавербеке тайно разместили собственную картину в зале с "Джокондой".

Мона Лиза
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Ricker from Amsterdam, The Netherlands, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мона Лиза

Как сообщает Daily Star, для обхода системы безопасности они использовали нестандартный подход. Рамку собрали из деталей Lego, что позволило разобрать её перед досмотром и собрать внутри музея.

"Мы пришли за час до закрытия, когда зал почти опустел, и быстро разместили картину на стене", — рассказали авторы пранка.

Изначально они планировали повесить полотно рядом с шедевром Леонардо да Винчи, но этому помешали дежурные.

Видео с экспериментом вызвало активное обсуждение в соцсетях. Пользователи отмечали слабость системы охраны музея, особенно на фоне недавнего ограбления Лувра.

В октябре 2025 года из музея похитили ювелирные украшения из коллекции Наполеона стоимостью 88 миллионов евро. Этот инцидент уже поднимал вопросы о безопасности знаменитого музея.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Спасти Германию от деиндустриализации может только Россия
Газ
Спасти Германию от деиндустриализации может только Россия
Эффективный способ прочистки канализации солью — сантехники
Недвижимость
Эффективный способ прочистки канализации солью — сантехники
Собаки плохо переносят одиночество и нуждаются в контакте с семьёй — эксперт
Домашние животные
Собаки плохо переносят одиночество и нуждаются в контакте с семьёй — эксперт
Популярное
Дом теряет стиль незаметно: пять деталей создают эффект бабушатника, даже если ремонт был дорогим

Даже современный ремонт может потерять свежесть, если в интерьере появляются незаметные на первый взгляд ошибки — и каждая из них легко исправляется.

Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
5 причин, почему клубника измельчала: исправляем ошибки, чтобы не потерять урожай
Клубника плачет: что случилось с ягодами и как вернуть им прежний размер
Урожай удивит даже бывалых: добавляю в морковь 3 простых ингредиента – бабушкин метод
Кошка vs Мебель: как выиграть войну за 7 дней и сохранить интерьер как новый
Теплица деформируется от мокрого снега в ноябре — мастер-дачник Валерия Жемчугова Rafale и Gripen для Украины — это пока концепция, но опасная для Франции и Швеции Любовь Степушова Индонезия занимает 6-е место в мире по годовому числу аварий Сергей Милешкин
Смородина без болезней: 4 секретных шага, чтобы не потерять урожай
Германия на грани деиндустриализации: помочь может только Россия
Невидимый механизм запущен: в отношении Пугачёвой грядёт шаг, который может потрясти страну
Невидимый механизм запущен: в отношении Пугачёвой грядёт шаг, который может потрясти страну
Последние материалы
Эти продукты дают сердцу защиту каждый день: эффект сильнее, чем кажется
Меган Маркл столкнулась с обвинениями в краже платья
Запеканка из тостов сохраняет нежную текстуру после ночной выдержки — кулинары
Танцоры Булановой обвинили директора певицы в физическом насилии
Уход за собой признан ключевой причиной чистоплотности кошек — зоологи
О риске метанольных отравлений у туристов предупредили токсикологи
Эмир Кустурица захотел снять фильм об освобождении Курска
ДНК из Староселья связана с неандертальцами Алтая — археолог Эмили Пиготт
Основные причины запоров назвали гастроэнтерологи
Выявлен спрос на экстремальные туры и направления — аналитики
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.