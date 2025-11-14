Более 100 спектаклей и новые форматы: секреты успеха Школьной классики

В Москве и Питере проходит фестиваль Школьная классика

В октябре в Москве и Санкт-Петербурге стартовал Всероссийский театральный фестиваль "Школьная классика". В афише — более 100 постановок академических, молодежных, камерных и кукольных театров из Санкт-Петербурга, Брянска, Самары, Новомосковска, Дзержинска, Владимира, Сызрани, Рязани, Иваново, Чебоксар, Сыктывкара и Екатеринбурга. Фестиваль продлится до апреля 2026 года, зрители увидят спектакли по произведениям школьной программы и внеклассного чтения русских и зарубежных классиков.

Фото: Пресс-служба фестиваля Школьная классика Сцена одного из спектаклей фестиваля Школьная классика

"Одна из главных задач, которую с 2015 года решает фестиваль — повышение интереса школьников к классической литературе. Делаем мы это за счет тщательного отбора репертуара театральных постановок в разном сценическом воплощении и жанрах. Мы активно пропагандируем дискуссионный формат. После спектаклей проходит обсуждение с участием режиссеров, актеров и зрителей. Мы стремимся к тому, чтобы театр стал местом семейного досуга", — рассказал генеральный директор, продюсер театрального фестиваля "Школьная классика" ДЕНИС НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Спектакли о поисках своего "я" в огромном мире, о подлинных чувствах, настоящей дружбе, о выборе своего пути, об умении найти свое счастье. Вечные истории, рассказанные ярким театральным языком, - попытка увлечь школьников в удивительный и прекрасный мир литературы.

"Что важно? Важно оживлять классику, потому что сегодня слово "классика" вызывает даже не зевоту, а настоящее неприятие. Многим и не читали ничего в детстве, для них это — космос! И они, бедные, продираются, ничего понять не могут, чуть ли не со словарем это читают. Для них это скучное, непонятное, далекое и ненужное… Поэтому оживить это для них — здорово, так эти истории становятся ближе, понятнее.

Идея фестиваля замечательная, и я представляю, как это сложно было довести до того уровня, до которого сейчас дошло.

Я — то поколение, тот советский ребенок, у которого была привычка к чтению и любовь к книге. Летом мы должны были прочитывать не краткое содержание, а целиком все произведения. А мне всегда нравилось путешествовать во времени, - это увлекательно, и мне везло с преподавателями по литературе, не говоря уже о моей маме, всегда читающей много.

В книгах — красивый русский язык, на котором мы сейчас почти не говорим. Иногда смотришь и думаешь, ведь все события в пьесах происходили давно, а проблемы те же самые — переживания, драмы, влюбленность. И есть большая вероятность того, что ожившее на сцене поможет молодому человеку обратиться все-таки к книге. Если это произойдет хотя бы с несколькими — это победа", — рассказала актриса КСЕНИЯ АЛФЕРОВА.

В ближайшее время в Москве: "Капитанская дочка", "Горе от ума", "Недоросль", "Муму", Барышня-крестьянка", "Кот в сапогах", "Маленький принц", "Щелкунчик".

В ближайшее время в Санкт-Петербурге: "Капитанская дочка", "Ревизор", "Горе от ума", "Недоросль", "Вождь краснокожих", "Приключения Тома Сойера", "Герой нашего времени", а также на английском языке — "Кентервильское привидение", "Сон в летнюю ночь".

Театральный фестиваль "Школьная классика" проводится с 2015 года. Проект создан для приобщения школьников к классической литературе средствами визуальной театральной культуры. В следующем сезоне устроители фестиваля планируют открытие частного "Классного театра" со своим репертуаром, как по произведениям школьной программы, так и по произведениям современных драматургов, затрагивающим актуальную молодежную проблематику.