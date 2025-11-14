Роза Хутор поддержал переиздание уникального исторического исследования о битве за Кавказ

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Курорт Роза Хутор поддерживает исторические проекты
4:27
Культура

Горный курорт "Роза Хутор" поддержал выпуск обновлённой редакции исторического исследования Александра Мирзонова "Битва за перевалы. Другой взгляд". Его переиздание — часть долгосрочной программы курорта по сохранению культурного наследия региона и развитию просветительских инициатив. Чтобы сделать книгу доступной как можно большему числу читателей, тираж — тысячу экземпляров — передадут во все муниципальные и школьные библиотеки Сочи.

Книга Битва за перевалы. Другой взгляд
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор by Владимир Клюшкин
Книга Битва за перевалы. Другой взгляд

События, описанные в книге, происходили рядом с территорией современного курорта. В годы Великой Отечественной войны линия фронта проходила всего в 16 километрах от места, где сегодня располагается "Роза Хутор". Бои за Кавказ продолжались более ста дней, а многие страницы тех сражений до сих пор оставались малоизвестными.

"Сохранение исторического наследия — одно из важных направлений программы устойчивого развития курорта "Роза Хутор". Зачастую данные о событиях, происходивших в регионе Причерноморья, приходится собирать по крупицам. Поэтому курорт поддерживает начинания историков, краеведов, активистов. Несколько лет назад по инициативе "Роза Хутор" снят художественно-документальный фильм о сражениях за Кавказ — "Выше неба, выше гор. Битва на перевалах". В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне курорт поддержал проект сочинских школьников по созданию интерактивной карты воинских памятников и обелисков на горных перевалах. Переиздание книги Александра Мирзонова "Битва за перевалы. Другой взгляд" продолжило нашу системную работу", — рассказал директор по устойчивому развитию курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

Александр Мирзонов — один из немногих отечественных исследователей, посвятивших десятки лет изучению боевых действий в горах Причерноморья. Интерес к теме возник у него ещё в юности, во время спортивных походов, когда Мирзонов впервые сталкивался со следами боёв — позициями, боеприпасами и, порой, даже человеческими останками. Полноценная работа по изучению событий Великой Отечественной войны началась в 2010 году после рассекречивания архивов Красной Армии. Огромной удачей стал доступ к документам немецких горных дивизий: ранее они нигде не публиковались. Для работы с ними пришлось освоить специфическую немецкую военную лексику.

Чтобы выстроить детальную картину событий, Мирзонов изучил тысячи архивных материалов, провёл 18 исследовательских экспедиций по направлениям прорыва в горных районах от Малолабинского до Приэльбрусья. Первая версия книги вышла в 2018 году. Теперь, к 80-летию Великой Победы, благодаря поддержке "Роза Хутор" исследование переиздано в новой дополненной редакции.

"За время работы я постоянно получал новые архивные документы. В результате переизданная книга "поправилась" на сотню страниц, — рассказывает Александр Мирзонов. — В ней появились цветные немецкие карты, новые схемы, большое количество фотохроники, в том числе по событиям в долинах Малой Лабы и Уруштена. Мне также удалось ознакомиться с документами 49 горного корпуса вермахта: в нем находилась "кухня" принятия решений по операциям в высокогорье. Предложение "Роза Хутор" издать книгу было значимым для меня. Это популяризация большого авторского труда, признание его значимости".

Поддержка исторических проектов — важное направление работы курорта. Он формирует уникальную коллекцию книг о регионе, делая её доступной для жителей и гостей Сочи. Ранее "Роза Хутор" передал в библиотечную систему города двухтомную монографию "История Красной Поляны" и антологию "Красная Поляна в зеркале столетий" Дмитрия Андреева, переиздание путеводителя по Сочи и Красной Поляне начала XX века Сергея Дороватовского, каталог исторических фоторабот Георгия Анастасиади, ряд других изданий.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
