Искажение правды?: BBC извинилась перед Трампом за скандальный монтаж

BBC принесла извинения Дональду Трампу за искажение речи

Культура

Британская телерадиокомпания BBC принесла официальные извинения Дональду Трампу. Поводом стало искажение речи президента США о штурме Капитолия в документальном фильме.

Фото: commons.wikimedia.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дональд Трамп

Председатель корпорации Самир Шах направил личное письмо в Белый дом. В документе чётко сформулирована позиция по поводу редактирования выступления от 6 января 2021 года.

"В компании дали ясно понять президенту Трампу, что приносят извинения за редактирование речи", — сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальное заявление.

BBC подтвердила, что не планирует повторный показ спорного фильма на своих платформах. При этом в корпорации не считают обоснованными финансовые претензии Трампа на сумму один миллиард долларов.

Известно, что глава компании покинул свою должность после разгоревшегося скандала.