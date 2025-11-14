Британская телерадиокомпания BBC принесла официальные извинения Дональду Трампу. Поводом стало искажение речи президента США о штурме Капитолия в документальном фильме.
Председатель корпорации Самир Шах направил личное письмо в Белый дом. В документе чётко сформулирована позиция по поводу редактирования выступления от 6 января 2021 года.
"В компании дали ясно понять президенту Трампу, что приносят извинения за редактирование речи", — сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальное заявление.
BBC подтвердила, что не планирует повторный показ спорного фильма на своих платформах. При этом в корпорации не считают обоснованными финансовые претензии Трампа на сумму один миллиард долларов.
Известно, что глава компании покинул свою должность после разгоревшегося скандала.
Хотите, чтобы волосы росли быстрее и оставались здоровыми? Откройте для себя японский метод мытья головы, который помогает ускорить рост и сохранить блеск ваших локонов.