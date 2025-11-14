Эмир Кустурица обрушился с критикой на Анджелину Джоли: почему он назвал её пропагандисткой

Эмир Кустурица раскритиковал Анджелину Джоли за визит в Херсон

Эмир Кустурица в резкой форме раскритиковал визит Анджелины Джоли в Херсон. Сербский режиссёр назвал голливудскую актрису пропагандисткой.

Фото: mc.rs by Medija centar Beograd, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Эмир Кустурица

Кинематографист также подверг жёсткой оценке её режиссёрскую работу. Он упомянул фильм "В краю крови и мёда" о событиях в Боснии.

"Ей дали 10-15 миллионов, чтобы сделать глупый фильм о войне в Боснии, который является плохой пропагандой", — заявил Кустурица, как передаёт ТАСС.

Ранее с критикой актрисы выступил и основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Музыкант указал на необходимость глубокого изучения ситуации перед поддержкой одной из сторон конфликта.

Таким образом, визит Джоли продолжает вызывать негативную реакцию среди отдельных зарубежных знаменитостей.