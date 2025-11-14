Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Страховка от невыезда вернула стоимость тура по данным страховых компаний
Камеры фиксации нарушений не нужны для контроля техосмотра — автоэксперт Попов
Как приготовить суп с красной фасолью за 30 минут
Юристы: вторичка выигрывает по инфраструктуре, но несёт юридические риски
Эмир Кустурица раскритиковал Анджелину Джоли за визит в Херсон
Влияние авиационной эстетики подтверждено дизайнерами Lamborghini
Визовые ограничения ЕС неэффективны для давления на Россию — политолог Топорнин
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая стали приёмными родителями
Тест Mensa выявил IQ 162 у талантливой 13-летней участницы

Концерт в условиях тревоги: как Земляне поддержали севастопольцев в укрытии

Участники группы "Земляне" попали в бомбоубежище в Севастополе
0:46
Культура

Участники группы "Земляне" провели время в бомбоубежище вместе с жителями Севастополя во время воздушной тревоги. Инцидент произошёл накануне их выступления в рамках концерта для ветеранов специальной военной операции и их семей.

Группа Земляне
Фото: Пресс-служба RU.TV
Группа Земляне

Музыканты были вынуждены спуститься в укрытие в целях безопасности.

"Сегодня мы были в бомбоубежище вместе с мужественными жителями Севастополя и Крыма, которые практически ежедневно находятся в такой атмосфере", — сообщили артисты.

Концерт коллектива запланирован на 14 ноября на сцене амфитеатра "Грифон-арена". Мероприятие организуется телеканалом RU.TV и направлено на поддержку российских военнослужащих.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Рынок подержанных автомобилей в России вырос на 17% в октябре — Автостат Инфо
Авто
Рынок подержанных автомобилей в России вырос на 17% в октябре — Автостат Инфо
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера
Военные новости
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера
Популярное
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур

Хотите, чтобы волосы росли быстрее и оставались здоровыми? Откройте для себя японский метод мытья головы, который помогает ускорить рост и сохранить блеск ваших локонов.

Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Деревянную мебель можно защитить от тараканов эфирными маслами — ANVISA
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
Голова остаётся тёплой, а образ — лёгким: эти аксессуары работают в мороз не хуже привычных шапок
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
ВС РФ рвутся к Запорожью. Молниеносный прорыв Востока обескуражил ВСУ
Пинается коробка-автомат? Время не тянет — как избежать рывков и не платить за дорогостоящий ремонт
Старые, но надёжные: вторичный рынок обошёл салоны — россияне делают ставку на проверенное
Старые, но надёжные: вторичный рынок обошёл салоны — россияне делают ставку на проверенное
Последние материалы
14 ноября: девушка Бонда, освобождение Омска и Моби Дик
Как приготовить суп с красной фасолью за 30 минут
Юристы: вторичка выигрывает по инфраструктуре, но несёт юридические риски
Эмир Кустурица раскритиковал Анджелину Джоли за визит в Херсон
Влияние авиационной эстетики подтверждено дизайнерами Lamborghini
Визовые ограничения ЕС неэффективны для давления на Россию — политолог Топорнин
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая стали приёмными родителями
Тест Mensa выявил IQ 162 у талантливой 13-летней участницы
Рита Дакота связала отмену концертов в РФ с постом о Белоруссии
Сюрприз: ЕС требует от Украины гарантий, что финансовая помощь не будет украдена
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.