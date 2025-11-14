Концерт в условиях тревоги: как Земляне поддержали севастопольцев в укрытии

Участники группы "Земляне" провели время в бомбоубежище вместе с жителями Севастополя во время воздушной тревоги. Инцидент произошёл накануне их выступления в рамках концерта для ветеранов специальной военной операции и их семей.
Музыканты были вынуждены спуститься в укрытие в целях безопасности.
"Сегодня мы были в бомбоубежище вместе с мужественными жителями Севастополя и Крыма, которые практически ежедневно находятся в такой атмосфере", — сообщили артисты.
Концерт коллектива запланирован на 14 ноября на сцене амфитеатра "Грифон-арена". Мероприятие организуется телеканалом RU.TV и направлено на поддержку российских военнослужащих.
Хотите, чтобы волосы росли быстрее и оставались здоровыми? Откройте для себя японский метод мытья головы, который помогает ускорить рост и сохранить блеск ваших локонов.