Основатель Pink Floyd о визите Анджелины Джоли на Украину: почему он назвал её невежественной

Музыкант Роджер Уотерс раскритиковал позицию Анджелины Джоли и других западных знаменитостей по украинскому вопросу.

Основатель группы Pink Floyd заявил, что подобные визиты можно объяснить лишь незнанием истории конфликта. Он призвал перед принятием любой стороны тщательно изучать все доступные источники информации.

"Анджелина Джоли не знает этого. Она никогда не слышала о Джеймсе Бейкере. Они "тёмные" — и Шон Пенн, они невежественны. И Боно, и Дэвид Гилмор, они все абсолютные невежды", — приводит слова музыканта РИА Новости.

В качестве примера Уотерс напомнил о невыполненных, по его мнению, обещаниях НАТО не расширяться на восток. Он отметил, что знаменитости не знакомы с этими историческими деталями.

По его словам, перечисленные публичные личности слепо верят пропаганде. Уотерс убеждён, что они не предприняли попыток разобраться в сути происходящего.