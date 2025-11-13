Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Слабое обратное течение в Баренцевом море усиливает потепление Арктики
Модные бренды представили новые модели леопардовых пальто
Татьяна Лазарева* рассказала об отсутствии недвижимости
Юристы разъяснили, когда за курение на балконе возможен штраф
Заплывы в океане и реках проводят с учётом течений и фауны
Огородники советуют промораживать грунт для обеззараживания
Разнообразный окрас животных и растений повышает шансы на выживание вида — Biology Letters
Шеф-повара: замена майонеза снижает калорийность селёдки под шубой почти в два раза
Никита Ефремов заявил о сепарации от династии

Основатель Pink Floyd о визите Анджелины Джоли на Украину: почему он назвал её невежественной

Основатель Pink Floyd Уотерс назвал Анджелину Джоли невежественной
1:03
Культура

Музыкант Роджер Уотерс раскритиковал позицию Анджелины Джоли и других западных знаменитостей по украинскому вопросу. 

Роджер Уотерс
Фото: commons.wikimedia.org by Andrés Ibarra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Роджер Уотерс

Основатель группы Pink Floyd заявил, что подобные визиты можно объяснить лишь незнанием истории конфликта. Он призвал перед принятием любой стороны тщательно изучать все доступные источники информации.

"Анджелина Джоли не знает этого. Она никогда не слышала о Джеймсе Бейкере. Они "тёмные" — и Шон Пенн, они невежественны. И Боно, и Дэвид Гилмор, они все абсолютные невежды", — приводит слова музыканта РИА Новости.

В качестве примера Уотерс напомнил о невыполненных, по его мнению, обещаниях НАТО не расширяться на восток. Он отметил, что знаменитости не знакомы с этими историческими деталями.

По его словам, перечисленные публичные личности слепо верят пропаганде. Уотерс убеждён, что они не предприняли попыток разобраться в сути происходящего.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Красота и стиль
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
Наука и техника
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
Шоу-бизнес
Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
Популярное
Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше

Музыкант Алекс Соловьёв вспомнил беседу о Шамане со своим преподавателем по вокалу и высказал мнение о том, что исполнителю следовало бы изменить репертуар.

Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Густые брови без боли и салонов: простые методы, которые заменят микроблейдинг и татуаж
Крушение С-130: случайность или ошибка системы ПВО Азербайджана? Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Свет и дерзость против времени: красить или мелировать, чтобы седина заиграла по вашим правилам
Волос меньше — уверенности больше: короткая стрижка, которая меняет жизнь
Старое видео ударило по репутации Диброва: блогеры уверены — компромат всплыл не просто так
Старое видео ударило по репутации Диброва: блогеры уверены — компромат всплыл не просто так
Последние материалы
Слабое обратное течение в Баренцевом море усиливает потепление Арктики
Модные бренды представили новые модели леопардовых пальто
Основатель Pink Floyd Уотерс назвал Анджелину Джоли невежественной
Татьяна Лазарева* рассказала об отсутствии недвижимости
Юристы разъяснили, когда за курение на балконе возможен штраф
Заплывы в океане и реках проводят с учётом течений и фауны
Огородники советуют промораживать грунт для обеззараживания
Разнообразный окрас животных и растений повышает шансы на выживание вида — Biology Letters
Шеф-повара: замена майонеза снижает калорийность селёдки под шубой почти в два раза
Никита Ефремов заявил о сепарации от династии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.