Украинский капкан для Джоли: за освобождение охранника потребовали немыслимую сумму

Украинцы потребовали с Анджелины Джоли выкуп за охранника

1:05 Your browser does not support the audio element. Культура

Анджелина Джоли столкнулась с шокирующей ситуацией во время визита на Украину. За освобождение её личного охранника потребовали 100 тысяч долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Анджелина Джоли

Инцидент произошёл на блокпосту, где задержали сопровождавшего актрису сотрудника. Как пишет "Царьград", Джоли лично пыталась договориться о его освобождении.

"Они сказали, что могут освободить его за 100 000 долларов. Это было шокирующе. Они просто назвали цену, как будто это было частью оформления документов", — приводит The Sun слова очевидца.

Требование выплаты за освобождение человека стало неожиданным для голливудской звезды. Представители власти фактически пытались получить выкуп.

Хотя охранника впоследствии отпустили, инцидент получил международную огласку. Ситуация показала реальные методы работы призывной системы на Украине.

Продюсер Леонид Дзюник, в свою очередь, предположил, что артистка могла заработать 20 млн долларов за посещение Херсона.