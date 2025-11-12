Анджелина Джоли столкнулась с шокирующей ситуацией во время визита на Украину. За освобождение её личного охранника потребовали 100 тысяч долларов.
Инцидент произошёл на блокпосту, где задержали сопровождавшего актрису сотрудника. Как пишет "Царьград", Джоли лично пыталась договориться о его освобождении.
"Они сказали, что могут освободить его за 100 000 долларов. Это было шокирующе. Они просто назвали цену, как будто это было частью оформления документов", — приводит The Sun слова очевидца.
Требование выплаты за освобождение человека стало неожиданным для голливудской звезды. Представители власти фактически пытались получить выкуп.
Хотя охранника впоследствии отпустили, инцидент получил международную огласку. Ситуация показала реальные методы работы призывной системы на Украине.
Продюсер Леонид Дзюник, в свою очередь, предположил, что артистка могла заработать 20 млн долларов за посещение Херсона.
