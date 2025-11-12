Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инспектор ГАИ не имеет права просматривать телефон водителя
Генерал Бижев: Запад прекратит финансировать Украину
Врачи предупредили о вреде манной каши после 40 лет
Асмус с иронией вспомнила о скандальной роли в "Тексте"
Обновлённые варианты оливье для новогоднего стола
Садальский рассказал, что Мордюкова выбирала красивых и молодых мужчин
Гранит дрогнул под сканером: в пирамиде Менкаура зафиксированы аномалии, которые не объяснить словами
Тонколистный пион внесен в Красную книгу России ботаниками
Эксперты отметили рост интереса к купеческому наследию — туристические гиды

Миру нужны не гении, а хорошие люди: новая постановка Юрия Грымова о сердце и разуме по произведениям Дэниела Киза

2:47
Культура

16 и 28 ноября в театре Модерн состоятся показы премьерного спектакля худрука театра Юрия Грымова "Цветы для Элджернона. 30 лет спустя". Это совершенно новая история героев книги Дэниела Киза, фантазия о том, как могла бы сложиться судьба Чарли Гордона спустя 30 лет.

Сцена из спектакля театра Модерн Цветы для Элджернона. 30 лет спустя
Фото: Пресс-служба театра Модерн by Полина Капица
Сцена из спектакля театра Модерн Цветы для Элджернона. 30 лет спустя

Пьесу специально для театра "Модерн" написала драматург Марина Сулчани.

Зачем человечеству интеллект, если нет доброты? Если наука нарушает этические нормы, нужна ли такая наука? Если мир жесток к людям, зачем такой мир? И зачем жизнь, если в ней нет любви? — вопросы, которые поднимают создатели спектакля. Впрочем, художественный театр Грымова предполагает, что каждый зритель считывает смыслы по-своему, здесь и сейчас, и каждый сообразно своему опыту сопереживает тому или иному герою.

А сопереживать есть кому. Чарли стал жертвой научных экспериментов: за 30 лет ученые нашли способ повысить его интеллект, но получили побочный эффект — расщепление личности. Любимая учительница Чарли — Алиса - несчастна в браке и живет с угрызениями совести. Профессор Барт — фанат своего дела, но какой-то недобрый, циничный: научный эксперимент для него превыше человеческой жизни. Лучшая подруга Чарли — Фей — пережила личную трагедию и эмоционально сломлена: в дремучем лесу ей спокойнее и комфортнее, чем среди людей в жестоком мире, где запрещают музыку. Таким спустя 30 лет нашел современный мир пробудившийся ото сна Чарли Гордон.

Отсылка к другому бестселлеру Киза — "Множественные умы Билли Миллигана" — делает постановку Грымова еще более многослойной и остросюжетной. В итоге получилась сложносочиненная фантазия в стиле хай-тек. По словам Юрия Грымова, это самая дорогостоящая постановка "Модерна". Тут и ростовые куклы-мыши, и огромные световые краны-роботы, и летающий над головами зрителей шар-дрон.

Роль Чарли — он же Билли Миллиган, он же еще 5 сущностей — одна из самых ярких и сложных работ актера "Модерна" Александра Серикова. В роли Алисы на сцене театра дебютировала заслуженная артистка РФ Людмила Погорелова.

У спектакля отрытый финал. Режиссер обещает продолжение.

Режиссер-постановщик: Юрий Грымов

В ролях:

  • Александр Сериков,
  • Людмила Погорелова,
  • Константин Конушкин,
  • Надежда Меньшова,
  • Александр Борисов,
  • Алексей Багдасаров.
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Новости спорта
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Наука и техника
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Популярное
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные

Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.

Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Последние материалы
Садальский рассказал, что Мордюкова выбирала красивых и молодых мужчин
Гранит дрогнул под сканером: в пирамиде Менкаура зафиксированы аномалии, которые не объяснить словами
Миру нужны не гении, а хорошие люди: новая постановка Юрия Грымова о сердце и разуме по произведениям Дэниела Киза
Тонколистный пион внесен в Красную книгу России ботаниками
Эксперты отметили рост интереса к купеческому наследию — туристические гиды
Специалисты: оставленная в трубах вода на зиму приводит к разрыву магистралей и затоплению дачи
Эксперты рассказали, как ухаживать за стрижкой пикси
Бессараб оценила возможный рост зарплат для россиян
Форум Технологии Добра: технологии и бизнес на пользу людям
Заряд на 100% ускоряет старение аккумулятора — эксперты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.