Миру нужны не гении, а хорошие люди: новая постановка Юрия Грымова о сердце и разуме по произведениям Дэниела Киза

16 и 28 ноября в театре Модерн состоятся показы премьерного спектакля худрука театра Юрия Грымова "Цветы для Элджернона. 30 лет спустя". Это совершенно новая история героев книги Дэниела Киза, фантазия о том, как могла бы сложиться судьба Чарли Гордона спустя 30 лет.

Фото: Пресс-служба театра Модерн by Полина Капица Сцена из спектакля театра Модерн Цветы для Элджернона. 30 лет спустя

Пьесу специально для театра "Модерн" написала драматург Марина Сулчани.

Зачем человечеству интеллект, если нет доброты? Если наука нарушает этические нормы, нужна ли такая наука? Если мир жесток к людям, зачем такой мир? И зачем жизнь, если в ней нет любви? — вопросы, которые поднимают создатели спектакля. Впрочем, художественный театр Грымова предполагает, что каждый зритель считывает смыслы по-своему, здесь и сейчас, и каждый сообразно своему опыту сопереживает тому или иному герою.

А сопереживать есть кому. Чарли стал жертвой научных экспериментов: за 30 лет ученые нашли способ повысить его интеллект, но получили побочный эффект — расщепление личности. Любимая учительница Чарли — Алиса - несчастна в браке и живет с угрызениями совести. Профессор Барт — фанат своего дела, но какой-то недобрый, циничный: научный эксперимент для него превыше человеческой жизни. Лучшая подруга Чарли — Фей — пережила личную трагедию и эмоционально сломлена: в дремучем лесу ей спокойнее и комфортнее, чем среди людей в жестоком мире, где запрещают музыку. Таким спустя 30 лет нашел современный мир пробудившийся ото сна Чарли Гордон.

Отсылка к другому бестселлеру Киза — "Множественные умы Билли Миллигана" — делает постановку Грымова еще более многослойной и остросюжетной. В итоге получилась сложносочиненная фантазия в стиле хай-тек. По словам Юрия Грымова, это самая дорогостоящая постановка "Модерна". Тут и ростовые куклы-мыши, и огромные световые краны-роботы, и летающий над головами зрителей шар-дрон.

Роль Чарли — он же Билли Миллиган, он же еще 5 сущностей — одна из самых ярких и сложных работ актера "Модерна" Александра Серикова. В роли Алисы на сцене театра дебютировала заслуженная артистка РФ Людмила Погорелова.

У спектакля отрытый финал. Режиссер обещает продолжение.

Режиссер-постановщик: Юрий Грымов

В ролях: