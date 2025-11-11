Дэвид Салэй выиграл Букеровскую премию: почему жюри назвало его роман Плоть уникальным

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Культура

Британский писатель Дэвид Салэй стал обладателем Букеровской премии 2025 года. Он получил награду за свой шестой роман "Плоть", сообщается на официальном сайте премии. Салэй, имеющий венгеро-британские корни, стал первым автором с таким происхождением в списке лауреатов Букера.

Молоток судьи на книгах
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоток судьи на книгах

Жюри под председательством писателя Родди Дойла выбирало победителя более пяти часов. Салэю вручили денежный приз в 50 000 фунтов стерлингов и статуэтку на церемонии в Лондоне.

"Это книга, к которой мы постоянно возвращались. Она выделялась своей уникальностью. Мы никогда не читали ничего подобного. Во многих отношениях это мрачная книга, но читать её — одно удовольствие", — заявил Родди Дойл, объясняя решение комитета.

Роман "Плоть" рассказывает историю молодого человека Иштвана. Он проделывает путь от венгерского спального района до лондонской элиты. Его жизнь постепенно рушится под давлением событий, которые герой не в силах контролировать.

В борьбе за премию в этом году участвовало 153 произведения. Салэй уже был в коротком списке награды в 2016 году, однако тогда ему не удалось одержать победу.

В свою очередь, Нобелевскую премию по литературе в этом году получил венгерский писатель Ласло Краснахоркаи.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
