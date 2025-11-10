RU.TV и RT в Сочи: как прошёл концерт-благодарность сотрудникам МВД

В сочинском Зимнем театре состоялся праздничный концерт, приуроченный ко Дню сотрудника органов внутренних дел России. Мероприятие было организовано телеканалом RU.TV и фестивалем "RT.Док: Время наших героев" в рамках всероссийского проекта "Песни и кино — нашим героям".
Перед зрителями — сотрудниками полиции, проходящими лечение после ранений в зоне СВО, — выступили легендарная группа "Земляне", военнослужащие коллектива "123 полк" и певица Согдиана. Для гостей также показали документальный фильм "Сила" из коллекции фестиваля.
"Для нас большая честь поддерживать сотрудников полиции, которые ежедневно защищают покой наших граждан". Такие концерты — это искренняя благодарность в звуках музыки", — отметили солисты группы "Земляне".
Генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева в видеообращении поблагодарила силовиков за службу, сообщив, что за время СВО военные документалисты создали более 150 картин.
Мероприятие стало частью системной работы телеканала RU.TV по поддержке участников специальной военной операции.
Пушистые шапки из 90-х возвращаются и обещают стать главным трендом зимы 2025 — почему именно они заменят привычные бини.