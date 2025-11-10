RU.TV и RT в Сочи: как прошёл концерт-благодарность сотрудникам МВД

В сочинском Зимнем театре состоялся праздничный концерт, приуроченный ко Дню сотрудника органов внутренних дел России. Мероприятие было организовано телеканалом RU.TV и фестивалем "RT.Док: Время наших героев" в рамках всероссийского проекта "Песни и кино — нашим героям".

Фото: Пресс-служба "Русской Медиагруппы" is licensed under Архив пресс-службы "Русской Медиагруппы" Концерт в честь Дня сотрудника органов внутренних дел России

Перед зрителями — сотрудниками полиции, проходящими лечение после ранений в зоне СВО, — выступили легендарная группа "Земляне", военнослужащие коллектива "123 полк" и певица Согдиана. Для гостей также показали документальный фильм "Сила" из коллекции фестиваля.

"Для нас большая честь поддерживать сотрудников полиции, которые ежедневно защищают покой наших граждан". Такие концерты — это искренняя благодарность в звуках музыки", — отметили солисты группы "Земляне".

Генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева в видеообращении поблагодарила силовиков за службу, сообщив, что за время СВО военные документалисты создали более 150 картин.

Мероприятие стало частью системной работы телеканала RU.TV по поддержке участников специальной военной операции.