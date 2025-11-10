Ночь в Лиссабоне: в театре Модерн сыграют великую классику

14 и 26 ноября в Московском драматическом театре Модерн состоятся показы масштабного спектакля Юрия Грымова "Ночь в Лиссабоне", нашумевшей премьеры конца прошлого, начала нового театрального сезона.

Фото: Пресс-служба театра Модерн Сцена из спектакля театра Модерн Ночь в Лиссабоне

Эрих Мария Ремарк — представитель "потерянного поколения". В гитлеровской Германии его книги были запрещены, их показательно сжигали на площадях. Сам писатель эмигрировал сначала в Швейцарию, потом в Америку.

"Ночь в Лиссабоне" — его предпоследний роман о немецких эмигрантах, бегущих от нацистского режима. В центре сюжета — судьба целого поколения, оказавшегося в эпицентре чудовищных потрясений. История о том, как теряли и как пытались спасти себя и своих близких те, кто отверг гитлеровскую политику, и кому страшно и стыдно было признаться, что они немцы. Исповедальная история, в которой не будет счастливого финала.

Но спектакль Грымова в театре "Модерн" скорее о великой любви, жертвенной, не знающей границ, побеждающей страхи. И о вере в людей. В их способность отказаться от самого ценного ради другого человека, даже если этот человек — первый встречный. А самое ценное по Ремарку - билет на корабль, отплывающий из Европы в Америку — единственный шанс начать новую жизнь и стать счастливым.

Драйв и одновременно сложность театральной постановки заключается в частой смене локаций: Германия, Австрия, Франция, Португалия — за 2,5 часа герои исколесили половину Европы, они все время куда-то бегут, но зло снова и снова стучится в их дверь. Бары, вокзалы, концлагеря, гостиничные номера, - за счет оригинальных технических решений режиссеру удалось практически невозможное — обеспечить этот эффект постоянного перемещения в пространстве.

Самые яркие роли достались Анастасии Сычевой (Хелен), Александру Колесникову (Йозеф Шварц) и Вадиму Пинскому (Георг Юргенс). И по традиции, как во многих спектаклях Грымова, отдельным персонажем становится музыка.

По признанию Юрия Грымова, тема Второй мировой войны не отпускает его многие годы. Это уже третий спектакль о войне в репертуаре театра после драмы "Человек с глазами Моцарта" и исторической постановки "Цветы нам не нужны" о Нюрнбергском трибунале и тюрьме Шпандау. "Ночь в Лиссабоне" — еще одно посвящение 80-ой годовщине Великой Победы.

Режиссер-постановщик: Юрий Грымов

В ролях:

Анастасия Сычёва,

Александр Колесников,

Вадим Пинский,

Константин Конушкин,

Богдан Щукин,

Александр Мирлюнди (Жуков),

Роман Зубрилин,

Михаил Матыченко,

Нина Косарева

и др.