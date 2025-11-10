Мы дышали одним воздухом с артистами — режиссёр Егор Кончаловский о спектакле В ожидании сердца Театра Всеволода Шиловского

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Культура

11 ноября и 17 декабря 19:00 в Театре Всеволода Шиловского состоятся показы трагикомедии "В ожидании сердца" — истории о миллиардере, который ждёт в кардиоцентре спасительную операцию.

Народный артист РСФСР Всеволод Шиловский и режиссёр Егор Кончаловский
Фото: Пресс-служба Московского театра-студии Всеволода Шиловского
Народный артист РСФСР Всеволод Шиловский и режиссёр Егор Кончаловский

Процесс ожидания заполняется разговорами с близкими, размышлениями о прошлом и смысле жизни. Герой задумывается о том, что будет там — за пределами сытой обыденности, в ином мире. У смертельной черты уверенного в своих силах и власти человека начинают терзать сомнения, правильно ли он жил, заслужил ли место в раю? На сцене персонажа с изношенным сердцем представляет режиссёр спектакля — народный артист РСФСР Всеволод Шиловский.

"Эта мысль о чужом сердце, которое ставят тебе, она меня давно волновала. Эта мысль мне очень близка, она глубока и очень метафизична, - отметил режиссёр Егор Кончаловский, побывав в качестве зрителя на одном из показов. — Мы были частью этого зала, мы дышали одним воздухом с артистами. Я хочу сказать Всеволоду Николаевичу слова моего восхищения и безмерного уважения за его силу и стремление творить за то, что этот театр есть, за то, что он такой уютный и здесь такие замечательные артисты".

Спектакль поставлен по одноимённой пьесе известного российского драматурга Юрия Полякова, стиль которого объединяет реализм и метафоричность, лирику и юмор. В его авторской манере заключена способность сочетать драматические ситуации и комедийные образы. Постановка "В ожидании сердца" изобилует яркими характерами, которые представляют:

  • Виктория Пархоменко,
  • Мадина Дасаева,
  • Александр Гурьянов,
  • Евгения Ядрец,
  • Глеб Гузей,
  • Сергей Рожнов,
  • Анна Чепенко
  • и Татьяна Дербенёва.

"В ожидании сердца" (16+), продолжительность — 2 часа с антрактом, Московский Театра-студия Всеволода Шиловского, ул. Петровка, 17, стр. 2

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
