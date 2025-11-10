Мы дышали одним воздухом с артистами — режиссёр Егор Кончаловский о спектакле В ожидании сердца Театра Всеволода Шиловского

2:09 Your browser does not support the audio element. Культура

11 ноября и 17 декабря 19:00 в Театре Всеволода Шиловского состоятся показы трагикомедии "В ожидании сердца" — истории о миллиардере, который ждёт в кардиоцентре спасительную операцию.

Фото: Пресс-служба Московского театра-студии Всеволода Шиловского Народный артист РСФСР Всеволод Шиловский и режиссёр Егор Кончаловский

Процесс ожидания заполняется разговорами с близкими, размышлениями о прошлом и смысле жизни. Герой задумывается о том, что будет там — за пределами сытой обыденности, в ином мире. У смертельной черты уверенного в своих силах и власти человека начинают терзать сомнения, правильно ли он жил, заслужил ли место в раю? На сцене персонажа с изношенным сердцем представляет режиссёр спектакля — народный артист РСФСР Всеволод Шиловский.

"Эта мысль о чужом сердце, которое ставят тебе, она меня давно волновала. Эта мысль мне очень близка, она глубока и очень метафизична, - отметил режиссёр Егор Кончаловский, побывав в качестве зрителя на одном из показов. — Мы были частью этого зала, мы дышали одним воздухом с артистами. Я хочу сказать Всеволоду Николаевичу слова моего восхищения и безмерного уважения за его силу и стремление творить за то, что этот театр есть, за то, что он такой уютный и здесь такие замечательные артисты".

Спектакль поставлен по одноимённой пьесе известного российского драматурга Юрия Полякова, стиль которого объединяет реализм и метафоричность, лирику и юмор. В его авторской манере заключена способность сочетать драматические ситуации и комедийные образы. Постановка "В ожидании сердца" изобилует яркими характерами, которые представляют:

Виктория Пархоменко,

Мадина Дасаева,

Александр Гурьянов,

Евгения Ядрец,

Глеб Гузей,

Сергей Рожнов,

Анна Чепенко

и Татьяна Дербенёва.

"В ожидании сердца" (16+), продолжительность — 2 часа с антрактом, Московский Театра-студия Всеволода Шиловского, ул. Петровка, 17, стр. 2