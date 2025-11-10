Глава BBC ушёл в отставку из-за манипуляций с речью Трампа: детали скандала

Культура

Генеральный директор британской телерадиокорпорации BBC Тим Дэйви принял решение покинуть свой пост. Его отставка стала следствием внутреннего расследования, подтвердившего факт манипуляций с речью Дональда Трампа в программе Panorama.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Дональд Трамп

Дэйви заявил, что это было его личным и добровольным решением, подчеркнув полную поддержку со стороны совета директоров. Вместе с ним корпорацию покинет и глава новостного департамента.

"Высшие руководители "Би-би-си", включая Тима Дэйви, все уходят в отставку… потому что их поймали на "искажении" моей очень хорошей речи", — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social, комментируя отставку.

Скандал разразился после публикации газеты Telegraph, обнаружившей, что монтаж программы создал ложное впечатление, будто Трамп призывал сторонников к силовым действиям.

Российский чиновник Кирилл Дмитриев выразил сомнение, что смена руководства приведёт к кардинальным изменениям в политике корпорации.