Пригласите детей на магию: премьерный показ Бременских музыкантов уже скоро

1:54 Your browser does not support the audio element. Культура

14, 15 и 16 ноября Московский театр иллюзии представит яркую премьеру — "Бременские музыканты" в постановке заслуженного артиста РФ Владимира Жукова.

Фото: Пресс-служба Московского театра иллюзии Сцена из спектакля Московского театра иллюзии Бременские музыканты

В основу музыкального спектакля с элементами шоу "Бременские музыканты" легла история из известного и всеми любимого советского мультфильма о приключениях бродячих артистов. Однако в версии "Театра иллюзии" компания артистов состоит уже из известных музыкантов, где есть звездный красавчик-фронтмен, любимец публики Трубадур, из-за которого его друзья-музыканты постоянно попадают в неловкие ситуации, Принцесса — веселая кокетка, Петух — продюсер группы, Король со свитой, гениальный Сыщик и, конечно же, Разбойники. И вот, казалось бы, у героев остается всего лишь один шаг к славе, но тут случается то, что можно одновременно выразить как чудо, так и катастрофу — любовь главного героя!

"Бременские музыканты" станут настоящим подарком для зрителей всех возрастов, ведь знакомый с детства сюжет, дополненный иллюзионными и акробатическими номерами, фокусами, зажигательными танцами и уже полюбившимися песнями, не оставит равнодушным никого!

В ролях:

Владимир Витан,

Наталья Васина,

Надежда Гусакова,

Олег Жуков,

Елена Резниченко,

Артем Леонов,

Егор Соловьев,

Дмитрий Абашкин,

Артем Ермак

и другие.

Адрес: Москва, ул. Лазо, 3 (м. Перово)

Продолжительность спектакля: 1 час 20 минут с антрактом

Начало премьерных показов:

14 ноября в 19:00

15, 16 ноября в 12:00 и 16:00

Возрастные ограничения: 6+

Билеты по ссылке