Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте про нагар: хитрый способ очистить утюг, не царапнув ни миллиметра подошвы
Дон Жуан возвращается: спектакль, который заставит вас пересмотреть свои взгляды на любовь
Подмосковье включает турборежим: 20 исторических городов перезапускают туризм по единой стратегии
Энергетический мотор в икре: эта крошечная мышца делает то, что не под силу тренировкам и диетам
Сладкий аромат, горькие последствия: как не отравиться выпечкой из супермаркета
Запрет или защита? Как Мария Погребняк отнеслась к идее входить в интернет через Госуслуги
Опасность под соусом майонеза: какие готовые блюда из магазинов превращаются в рассадник бактерий
Кислоты, ретинол и отдых по часам: формула ухода, которая не терпит самодеятельности
Карнакский храм оказался детищем Нила: археологи нашли следы древнего острова под Луксором

Пригласите детей на магию: премьерный показ Бременских музыкантов уже скоро

1:54
Культура

14, 15 и 16 ноября Московский театр иллюзии представит яркую премьеру — "Бременские музыканты" в постановке заслуженного артиста РФ Владимира Жукова.

Сцена из спектакля Московского театра иллюзии Бременские музыканты
Фото: Пресс-служба Московского театра иллюзии
Сцена из спектакля Московского театра иллюзии Бременские музыканты

В основу музыкального спектакля с элементами шоу "Бременские музыканты" легла история из известного и всеми любимого советского мультфильма о приключениях бродячих артистов. Однако в версии "Театра иллюзии" компания артистов состоит уже из известных музыкантов, где есть звездный красавчик-фронтмен, любимец публики Трубадур, из-за которого его друзья-музыканты постоянно попадают в неловкие ситуации, Принцесса — веселая кокетка, Петух — продюсер группы, Король со свитой, гениальный Сыщик и, конечно же, Разбойники. И вот, казалось бы, у героев остается всего лишь один шаг к славе, но тут случается то, что можно одновременно выразить как чудо, так и катастрофу — любовь главного героя!

"Бременские музыканты" станут настоящим подарком для зрителей всех возрастов, ведь знакомый с детства сюжет, дополненный иллюзионными и акробатическими номерами, фокусами, зажигательными танцами и уже полюбившимися песнями, не оставит равнодушным никого!

В ролях:

  • Владимир Витан,
  • Наталья Васина,
  • Надежда Гусакова,
  • Олег Жуков,
  • Елена Резниченко,
  • Артем Леонов,
  • Егор Соловьев,
  • Дмитрий Абашкин,
  • Артем Ермак

и другие.

Адрес: Москва, ул. Лазо, 3 (м. Перово)

Продолжительность спектакля: 1 час 20 минут с антрактом

Начало премьерных показов:

  • 14 ноября в 19:00
  • 15, 16 ноября в 12:00 и 16:00

Возрастные ограничения: 6+

Билеты по ссылке

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками
Военные новости
Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Авто
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы
Мир. Новости мира
Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы
Популярное
Стареет не спина, а слабый кор: три упражнения, которые возвращают телу стабильность

Инструктор по пилатесу Элоиза Скиннер объясняет, почему с возрастом важнее всего укреплять мышцы кора, и делится тремя простыми, но эффективными упражнениями.

Стареет не спина, а слабый кор: три упражнения, которые возвращают телу стабильность
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы
Три этапа эволюции: мир выработал секретный алгоритм против Трампа Любовь Степушова Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм Уберите эти факторы — и картофель не сгниет: советы агрономов по хранению Валерия Жемчугова
Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму
Хозяин входит — и чемоданы уже у двери: 5 ошибок, из-за которых арендаторы теряют крышу над головой
Контакт неизбежен: человечество готовится к встрече, которая перевернёт всё — НЛО слишком близко
Контакт неизбежен: человечество готовится к встрече, которая перевернёт всё — НЛО слишком близко
Последние материалы
Renault возвращается по новым правилам: как автогигант исправил ошибки, стоившие бренду регистрации в России
Дом сияет снаружи, но трещит внутри: как жильцам заставить подрядчиков переделать капремонт
Внук или внучка? Почему Ларису Гузееву заподозрили в том, что она стала бабушкой
Этот лук зимует с комфортом: лучшие сорта для осенней посадки и долгосрочного хранения
Осень с привкусом апатии: эти продукты включают внутреннее солнце и прогоняют хандру
Одна ошибка — и две полоски: эти методы контрацепции работают без осечек
Тайны детского сна: как Александра Трусова наладила режим для своего трёхмесячного малыша
Буря в хоккейных соцсетях: как старое видео превратило Кравцова в героя дня
Одна щепотка — минус жирный блеск и шелушение: рабочая схема умывания быстро и без переплат
Огонь, рождающийся в бездне: как учёные научились повторять космические явления на Земле
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.