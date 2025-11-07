Пригласите детей на магию: премьерный показ Бременских музыкантов уже скоро

14, 15 и 16 ноября Московский театр иллюзии представит яркую премьеру — "Бременские музыканты" в постановке заслуженного артиста РФ Владимира Жукова.
В основу музыкального спектакля с элементами шоу "Бременские музыканты" легла история из известного и всеми любимого советского мультфильма о приключениях бродячих артистов. Однако в версии "Театра иллюзии" компания артистов состоит уже из известных музыкантов, где есть звездный красавчик-фронтмен, любимец публики Трубадур, из-за которого его друзья-музыканты постоянно попадают в неловкие ситуации, Принцесса — веселая кокетка, Петух — продюсер группы, Король со свитой, гениальный Сыщик и, конечно же, Разбойники. И вот, казалось бы, у героев остается всего лишь один шаг к славе, но тут случается то, что можно одновременно выразить как чудо, так и катастрофу — любовь главного героя!
"Бременские музыканты" станут настоящим подарком для зрителей всех возрастов, ведь знакомый с детства сюжет, дополненный иллюзионными и акробатическими номерами, фокусами, зажигательными танцами и уже полюбившимися песнями, не оставит равнодушным никого!
В ролях:
и другие.
Адрес: Москва, ул. Лазо, 3 (м. Перово)
Продолжительность спектакля: 1 час 20 минут с антрактом
Начало премьерных показов:
Возрастные ограничения: 6+
