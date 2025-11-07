Семейное волшебство начинается здесь: Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:02
Культура

15 и 16 ноября в "ВТБ Арене" в Москве пройдет ледовое шоу "Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром" — уникальное представление, сочетающее балет, фигурное катание и живую музыку Чайковского.

Афиша ледового шоу Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром
Фото: Пресс-служба ледового шоу Щелкунчик с симфоническим оркестром
Афиша ледового шоу Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром

Проект, вдохновлённый бессмертной сказкой Э. Т. А. Гофмана, превращает знакомую рождественскую историю в масштабное визуально-музыкальное путешествие. Здесь музыка обретает движение, арена дышит волшебством, а каждый номер — от сольного танца до массового выхода — создаёт эффект полного погружения. Только здесь встречаются сразу три мощных искусства: классический балет, фигурное катание и симфонический оркестр. Такого синтеза не найти ни в театре, ни в ледовом шоу, ни в концертном зале.

На льду — герои, которых мы любим с детства: отважный Щелкунчик, Маша с её новогодней мечтой и коварный Мышиный король. Их оживляют десятки фигуристов, среди которых — олимпийские чемпионы, чемпионы мира, призёры, победители международных турниров, а также молодые таланты из разных регионов страны.

Оркестр, размещённый прямо на ледовой арене, исполняет музыку Чайковского в оригинальной партитуре. В разные годы за дирижёрским пультом стояли выдающиеся маэстро — Иван Никифорчин, Андрей Аниханов, Юрий Медяник, Фредди Кадена и другие. Благодаря их точной работе каждое представление и сегодня превращается в симфоническую поэму, живущую в унисон с фигурным рисунком на льду.

"Это представление — не просто спектакль, а живая эмоция. Мы объединяем балет, спорт, музыку, театр и свет, чтобы родилась история, в которой каждый зритель узнаёт себя. "Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром” — это новая форма, в которой классика начинает говорить современным языком", — рассказывает Анастасия Голубева, художественный руководитель ледовой труппы.

"Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром" — это не просто праздничное представление, а событие с глубоким смыслом. Организаторы подчеркивают, что главная ценность проекта в приобщении детей к подлинной классике, которая формирует культурный код России. Музыка Чайковского, балет и фигурное катание становятся теми инструментами, которые закладывают основы уважения к наследию великих деятелей российской культуры, воспитывают вкус и помогают открывать в подрастающем поколении новые таланты. Полтора часа, проведённые вместе с детьми на этом спектакле, — это инвестиция в будущее каждого ребенка: в его духовный корень, любовь к искусству и способность продолжать миссию человечества.

Помимо Москвы, шоу "Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром" в сезоне 2025-2026 охватит крупнейшие города России: Санкт-Петербург, Владивосток, Кемерово, Иркутск, Самару, Тольятти, Омск, Рязань, Саранск, Челябинск, Курган, Екатеринбург, Красноярск, Новокузнецк, Череповец, Магнитогорск, Ярославль, Йошкар-Олу, Пермь, Уфу, Казань, Нижний Новгород, а также города Подмосковья — Мытищи, Подольск и Балашиху.

Пусть этой зимой сказка случится по-настоящему — на льду и под музыку Чайковского!

Генеральный информационный партнер проекта — Детское радио.

Приходите в новогоднем костюме и получите скидку 10% по промокоду КОСТЮМ при покупке билетов на сайте iceseasons.show. На аренах прохладно, лучше одеться теплее!

Начало сеансов в 13:00 и в 18:00.

Адрес "ВТБ Арены": Ленинградский проспект, 36.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
