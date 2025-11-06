Сбережения тают на глазах? Венедиктов* сделал откровенное заявление о своих финансах

Алексей Венедиктов*, бывший главный редактор ликвидированного "Эха Москвы", сообщил о полном отсутствии доходов.
В интервью журналисту Станиславу Кучеру** он объяснил это последствиями получения статуса иностранного агента.
"Я не могу зарабатывать, я в течение этого года не заработал ни копейки", — заявил Венедиктов.
По его словам, сейчас он живёт исключительно на сбережения, накопленные за время работы на радиостанции.
Экс-главред подчеркнул, что всегда был достаточно бережливым человеком, несмотря на большую зарплату. Это позволяет ему пока поддерживать привычный уровень жизни без новых источников дохода.
Ранее Венедиктов уже жаловался на ограничения, связанные со статусом иностранного агента, называя себя "недогражданином". Отсутствие возможности профессиональной реализации и общения он считает наиболее серьёзными потерями.
* Алексей Венедиктов признан в России иностранным агентом по решению Минюста
** Станислав Кучер признан в России иностранным агентом по решению Минюста
