Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Безвиз невозможен, но путешествия продолжаются: как туризм выживает без открытых границ
Новая жизнь сестры Тодоренко: почему она начала продавать откровенные снимки на Украине
Ледяная броня планеты тает снизу: и если процесс не остановить, мегаполисы уйдут под воду
На Западе предупредили Британию и Европу: ваши экономики движутся к краху
В Госдуме предупредили о рисках эксперимента по изменению порядка начисления детских пособий
Уборка не поможет: 7 источников визуального шума, которые есть в каждой квартире
Когда чистота калечит кузов: простая привычка, из-за которой страдает лак
Одно неверное движение — и минус пять лет молодости: как мы сами старим кожу вокруг глаз
Аромат, от которого соседи теряют терпение: генеральское сало выходит идеальным каждый раз

Сбережения тают на глазах? Венедиктов* сделал откровенное заявление о своих финансах

1:08
Культура

Алексей Венедиктов*, бывший главный редактор ликвидированного "Эха Москвы", сообщил о полном отсутствии доходов.

Алексей Венедиктов
Фото: Open.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license
Алексей Венедиктов

В интервью журналисту Станиславу Кучеру** он объяснил это последствиями получения статуса иностранного агента.

"Я не могу зарабатывать, я в течение этого года не заработал ни копейки", — заявил Венедиктов.

По его словам, сейчас он живёт исключительно на сбережения, накопленные за время работы на радиостанции.

Экс-главред подчеркнул, что всегда был достаточно бережливым человеком, несмотря на большую зарплату. Это позволяет ему пока поддерживать привычный уровень жизни без новых источников дохода.

Ранее Венедиктов уже жаловался на ограничения, связанные со статусом иностранного агента, называя себя "недогражданином". Отсутствие возможности профессиональной реализации и общения он считает наиболее серьёзными потерями.

* Алексей Венедиктов признан в России иностранным агентом по решению Минюста
** Станислав Кучер признан в России иностранным агентом по решению Минюста

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Космос превращается в поле боя: США начинает охоту на спутники России и Китая
Военные новости
Космос превращается в поле боя: США начинает охоту на спутники России и Китая
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Наука и техника
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Ледяная бездна и её обитатель: рыба-дракон из Антарктиды нарушила тысячелетнее молчание
Наука и техника
Ледяная бездна и её обитатель: рыба-дракон из Антарктиды нарушила тысячелетнее молчание
Популярное
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже

Тысячи узких тоннелей под Европой сбивают с толку археологов. Кто их построил — древние мастера или кто-то ещё? И почему они были скрыты веками?

Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал
Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы
Индустриальный ренессанс в Средиземноморье и российские инвесторы: Афины переиграли систему санкций Игорь Буккер Секрет урожая: как правильно подготовить почву для озимого чеснока и лука, чтобы избежать гнили Валерия Жемчугова Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками Любовь Степушова
Космос превращается в поле боя: США начинает охоту на спутники России и Китая
Старые яблони теряют урожайность? Омоложение, которое вернёт дерево к жизни и плодовитости
Наследие Юрия Николаева: что сказал о смерти телеведущего Григорий Лепс
Наследие Юрия Николаева: что сказал о смерти телеведущего Григорий Лепс
Последние материалы
Уборка не поможет: 7 источников визуального шума, которые есть в каждой квартире
Когда чистота калечит кузов: простая привычка, из-за которой страдает лак
Одно неверное движение — и минус пять лет молодости: как мы сами старим кожу вокруг глаз
Сбережения тают на глазах? Венедиктов* сделал откровенное заявление о своих финансах
Разрушители почвы: что на самом деле стоит за плохим урожаем картошки
Аромат, от которого соседи теряют терпение: генеральское сало выходит идеальным каждый раз
Виктор Гор: Искусственный интеллект не ворует время — он освобождает мысли
Актёрская карьера под вопросом: звезда российских сериалов нашёл себя в неожиданном деле
До боя курантов ещё месяц, а список покупок уже готов: что можно взять без риска испортить праздник
Мать и дочь снова конфликтуют: почему дочь Даны Борисовой ушла к 35-летнему возлюбленному
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.