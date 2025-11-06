Визит Анджелины Джоли в Херсон: сколько актриса могла получить за поездку

1:07 Your browser does not support the audio element. Культура

Американская актриса Анджелина Джоли посетила подконтрольный украинским властям Херсон. Сообщения о её визите распространили местные Telegram-каналы, опубликовавшие фотографии знаменитости в медицинских учреждениях города.

Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Анджелина Джоли

На неподтверждённых снимках Джоли запечатлена в бронежилете рядом с детьми. Бывший депутат херсонского горсовета Виталий Богданов также разместил подобные фото, однако независимого подтверждения визита нет.

Продюсер Леонид Дзюник в комментарии для сайта aif.ru допустил, что актриса могла получить значительное вознаграждение за этот визит.

"Джоли, вероятно, запросила бронежилет и усиленную охрану. Она могла получить от Украины 20 миллионов долларов за показательный визит", — предположил он.

Это уже вторая поездка Джоли на Украину с начала конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что такие визиты носят пропагандистский характер и отвлекают внимание от военных действий.