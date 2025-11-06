Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Европа на грани коллапса: что стало главной ошибкой западных политиков
Без мяса, без хлопот, но с душой: индийское рагу, в которое невозможно не влюбиться
Лицо становится моложе без пластики: три штриха стирают возраст за пять минут
Кинул пачку — спас память: исследование показало неожиданный эффект отказа от курения
Проклятые координаты океана: пять точек, где подлодки теряют сигнал и стараются не появляться
Машина готова, но не водитель: несколько шагов, без которых старт обернётся проблемой
Кошки на службе у патриарха: необычная роль пушистых защитников церкви
Погреб не по карману? Бурт спасёт ваши овощи от холода и гниения — секреты строительства
Конкуренты такого не ожидали: российские товары обошли импортные бренды — что стало причиной триумфа

Визит Анджелины Джоли в Херсон: сколько актриса могла получить за поездку

1:07
Культура

Американская актриса Анджелина Джоли посетила подконтрольный украинским властям Херсон. Сообщения о её визите распространили местные Telegram-каналы, опубликовавшие фотографии знаменитости в медицинских учреждениях города.

Анджелина Джоли
Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Анджелина Джоли

На неподтверждённых снимках Джоли запечатлена в бронежилете рядом с детьми. Бывший депутат херсонского горсовета Виталий Богданов также разместил подобные фото, однако независимого подтверждения визита нет.

Продюсер Леонид Дзюник в комментарии для сайта aif.ru допустил, что актриса могла получить значительное вознаграждение за этот визит.

"Джоли, вероятно, запросила бронежилет и усиленную охрану. Она могла получить от Украины 20 миллионов долларов за показательный визит", — предположил он.

Это уже вторая поездка Джоли на Украину с начала конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что такие визиты носят пропагандистский характер и отвлекают внимание от военных действий.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Забудьте о красках из магазина: природа справляется с сединой не хуже профессионалов
Красота и стиль
Забудьте о красках из магазина: природа справляется с сединой не хуже профессионалов
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Красота и стиль
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Домашние животные
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Популярное
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже

Тысячи узких тоннелей под Европой сбивают с толку археологов. Кто их построил — древние мастера или кто-то ещё? И почему они были скрыты веками?

Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал
Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы
Индустриальный ренессанс в Средиземноморье и российские инвесторы: Афины переиграли систему санкций Игорь Буккер Секрет урожая: как правильно подготовить почву для озимого чеснока и лука, чтобы избежать гнили Валерия Жемчугова Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками Любовь Степушова
Старые яблони теряют урожайность? Омоложение, которое вернёт дерево к жизни и плодовитости
Наследие Юрия Николаева: что сказал о смерти телеведущего Григорий Лепс
Космос превращается в поле боя: США начинает охоту на спутники России и Китая
Космос превращается в поле боя: США начинает охоту на спутники России и Китая
Последние материалы
В Госдуме раскритиковали идею сократить летние каникулы школьников
Не сохнут, не гниют и цветут годами: растения, которые невозможно загубить — джунгли без хлопот
От легенды до разочарования: машины, из-за которых японцы теряют доверие водителей
Автодом как билет в другую жизнь: дорога превращается в дом, а отпуск — в свободу
Без жарки и калорий: салат, который докажет, что вкусно не значит вредно — зелёная формула лёгкости
Волосы перестают расти — и дело не в генах: виноваты привычки, о которых вы не догадывались
Копеечные средства с кухни против тёмного налёта: как вернуть ложкам блеск без дорогих паст
Контакт неизбежен: человечество готовится к встрече, которая перевернёт всё — НЛО слишком близко
Тело отказывается худеть: об этом важном факторе забывают даже фанаты ЗОЖ
Возвращение Меган Маркл в кино: какую роль она сыграет в новом сериале
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.