Визит Анджелины Джоли в Херсон: сколько актриса могла получить за поездку

Американская актриса Анджелина Джоли посетила подконтрольный украинским властям Херсон. Сообщения о её визите распространили местные Telegram-каналы, опубликовавшие фотографии знаменитости в медицинских учреждениях города.
На неподтверждённых снимках Джоли запечатлена в бронежилете рядом с детьми. Бывший депутат херсонского горсовета Виталий Богданов также разместил подобные фото, однако независимого подтверждения визита нет.
Продюсер Леонид Дзюник в комментарии для сайта aif.ru допустил, что актриса могла получить значительное вознаграждение за этот визит.
"Джоли, вероятно, запросила бронежилет и усиленную охрану. Она могла получить от Украины 20 миллионов долларов за показательный визит", — предположил он.
Это уже вторая поездка Джоли на Украину с начала конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что такие визиты носят пропагандистский характер и отвлекают внимание от военных действий.
