Голос обездоленных: почему победа сына известного режиссёра стала символом перемен в Нью-Йорке

2:16
Культура

Триумф Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка привлёк внимание к его матери, Мире Наир, чьё творчество давно стало голосом маргинальных сообществ.

Мира Наир
Фото: flickr by ZIFFphoto, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мира Наир

Её фильмы, отмеченные наградами Канн и Венеции, исследуют темы миграции и культурной идентичности, что теперь отражается в политической повестке её сына. Карьера режиссёра и общественная деятельность нового градоначальника оказались тесно переплетены.

С самого начала Наир обратилась к документалистике, чтобы показать жизнь тех, кого не замечает общество. Её первый полный метр "Салам, Бомбей" был снят с участием реальных детей из трущоб, а последующие работы изучали сложности диаспоры. Кинокритики неоднократно отмечали, что режиссёр ставила целью не просто развлечь, но и вызвать у зрителя чувство неловкости и сострадания.

"Моё кино всегда было попыткой вернуть голос тем, кто его лишён, будь то дети в индийских трущобах или мигранты, пытающиеся найти себя между двумя культурами", — заявила сама Наир в одном из интервью после своего триумфа в Венеции с фильмом "Свадьба в сезон дождей".

Эта принципиальная позиция стала основой её художественного метода и, как оказалось, семейного воспитания.

Её сын, выросший в среде, где обсуждались социальная справедливость и права меньшинств, впитал эти ценности с детства. После трагедии 11 сентября, резко изменившей жизнь выходцев из Южной Азии в США, его решение заняться политикой стало прямым откликом на проблемы, которые мать годами поднимала в своём кино. Таким образом, избирательная кампания Мамдани стала логичным продолжением диалога, начатого Наир десятилетия назад.

Победа Зохрана Мамдани знаменует новый этап, где художественное осмысление социальных проблем в творчестве Наир нашло практическое воплощение в политике. История этой семьи наглядно демонстрирует, как искусство, посвящённое критике системы, может в конечном итоге привести к изменению самой системы изнутри.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
