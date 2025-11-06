Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гости уже на пороге: рецепт, который спасёт вечер, пока они снимают обувь
Заводят собаку, а получают кошку: породы, которые удивляют своим поведением
Растения выживают не из-за любви, а из-за правильной смеси: формула, которая работает
Каждая ночь на такой подушке крадёт годы бодрости, превращая сон в изнуряющую пытку
Гнев Стюарт: почему Голливуд до сих пор игнорирует женщин-режиссёров
Принципы Энтони Хопкинса: актёр объяснил, как научиться наслаждаться жизнью
Оладьи, которые тают во рту: формула идеальной пышности без лишней кислоты
Валерий Меладзе заработал 22 млн за концерт в Санкт-Петербурге: детали юбилейного тура
Новый фаворит модниц сместил белый с трона: этот оттенок обуви подходит буквально ко всему

Семейные связи мэра Нью-Йорка: как российское кино повлияло на его мать

1:16
Культура

Мать новоизбранного мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, Мира Наир, имеет опыт профессионального взаимодействия с российским кинематографом. В 2013 году она руководила жюри международного конкурса на фестивале "Послание к человеку" в Санкт-Петербурге.

Андрей Тарковский
Фото: Mos.ru by Игорь Гневашев, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Андрей Тарковский

Как уточняет Daily Storm, Наир с глубоким уважением относилась к творчеству Андрея Тарковского. Его картина "Иваново детство" побудила её изучить наследие режиссёра более основательно. Также в сферу её интересов входили фильмы Андрея Кончаловского и Павла Лунгина.

Отношение Наир к российскому кинематографу не было исключительно восторженным.

"Он был номенклатурным режиссёром, которого распадающееся советское правительство отправило в Канны, чтобы российское кино осталось без призов", — заявила она об Алексее Германе, ссылаясь на их встречу 1990 года, по данным того же источника.

Победа Зохрана Мамдани на выборах уже вызвала резонанс из-за его платформы. Новость о связях его матери с Россией на фоне текущей геополитической обстановки может привлечь дополнительное внимание к фигуре нового мэра.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Домашние животные
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Авторские статьи
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Мир без льда рождает новых хищников: кто такие пиззли и зачем они появились
Домашние животные
Мир без льда рождает новых хищников: кто такие пиззли и зачем они появились
Популярное
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже

Тысячи узких тоннелей под Европой сбивают с толку археологов. Кто их построил — древние мастера или кто-то ещё? И почему они были скрыты веками?

Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал
Наследие Юрия Николаева: что сказал о смерти телеведущего Григорий Лепс
Секрет урожая: как правильно подготовить почву для озимого чеснока и лука, чтобы избежать гнили Валерия Жемчугова Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками Любовь Степушова На мопеде к мечте: как символ свободы стал доступен советским мальчишкам Сергей Милешкин
Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы
Санкции буксуют: российская нефть идёт окольными путями, но остаётся нарасхват
Старые яблони теряют урожайность? Омоложение, которое вернёт дерево к жизни и плодовитости
Старые яблони теряют урожайность? Омоложение, которое вернёт дерево к жизни и плодовитости
Последние материалы
Оладьи, которые тают во рту: формула идеальной пышности без лишней кислоты
Валерий Меладзе заработал 22 млн за концерт в Санкт-Петербурге: детали юбилейного тура
Семейные связи мэра Нью-Йорка: как российское кино повлияло на его мать
Новый фаворит модниц сместил белый с трона: этот оттенок обуви подходит буквально ко всему
Рестораны под микроскопом: почему общепит попал в зону риска — налоговые проверки увеличиваются
Гудят комары — а вы даже не замечаете: минимализм научился защищать от насекомых
Восточный эликсир против старения: хрустящий секрет молодости из Кореи — витамин долголетия в банке
Любопытство сильнее инстинктов: пингвины приблизились к полярникам и устроили фотосессию века
Зелёные в осаде: батареи включили, вредители атакуют — как отбить подоконник обратно
Штиль на грани безумия: как один спокойный день сделал океан тихим на века
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.