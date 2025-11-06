Семейные связи мэра Нью-Йорка: как российское кино повлияло на его мать

Мать новоизбранного мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, Мира Наир, имеет опыт профессионального взаимодействия с российским кинематографом. В 2013 году она руководила жюри международного конкурса на фестивале "Послание к человеку" в Санкт-Петербурге.

Фото: Mos.ru by Игорь Гневашев, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Андрей Тарковский

Как уточняет Daily Storm, Наир с глубоким уважением относилась к творчеству Андрея Тарковского. Его картина "Иваново детство" побудила её изучить наследие режиссёра более основательно. Также в сферу её интересов входили фильмы Андрея Кончаловского и Павла Лунгина.

Отношение Наир к российскому кинематографу не было исключительно восторженным.

"Он был номенклатурным режиссёром, которого распадающееся советское правительство отправило в Канны, чтобы российское кино осталось без призов", — заявила она об Алексее Германе, ссылаясь на их встречу 1990 года, по данным того же источника.

Победа Зохрана Мамдани на выборах уже вызвала резонанс из-за его платформы. Новость о связях его матери с Россией на фоне текущей геополитической обстановки может привлечь дополнительное внимание к фигуре нового мэра.