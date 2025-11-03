У здания оперного театра в Цюрихе состоялась акция протеста против выступления Анны Нетребко. Как сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger, около десяти проукраинских активистов требовали отменить концерт российской певицы.
Их призывы не нашли поддержки ни у руководства культурной институции, ни у публики. Театр сохранил выступление в программе, несмотря на политическое давление.
Ранее с аналогичными требованиями выступала посол Украины в Швейцарии Ирина Венедиктова. Её дипломатический демарш также не принёс желаемого результата.
Это не первый случай, когда выступления Нетребко вызывают международный резонанс. Ранее посол Украины в Великобритании Валерий Залужный назвал предательством разрешение певице выступить в культовом британском театре, однако его позиция получила критику со стороны Венгрии.
