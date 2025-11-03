Мелкие воришки против Лувра: прокуратура раскрыла неожиданную правду

Парижская прокуратура опровергла версию о профессиональном ограблении Лувра. По данным The Guardian, нападение совершили мелкие преступники из неблагополучных районов.

Фото: commons.wikimedia.org by Syced, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Посетители Лувра, апрель 2005 г. (2)

Прокурор Лор Бекко подтвердила, что задержанные ранее судимы лишь за незначительные кражи. Их действия не соответствуют методам организованной преступности.

"Это не совсем обычная преступная деятельность… но это тот вид преступной деятельности, который мы обычно не связываем с высшими эшелонами организованной преступности", — заявила Бекко.

Непрофессионализм грабителей подтвердился при бегстве, когда они уронили корону императрицы Евгении. Также преступники оставили инструменты с возможными следами ДНК.

Трое подозреваемых были освобождены под залог 1 ноября. Инцидент произошел 19 октября, когда преступники похитили драгоценности коллекции Наполеона стоимостью 88 млн евро.